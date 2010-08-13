Донецк залезет в долговую яму ради 350 млн грн

В Донецке депутаты горсовета приняли решение об осуществлении заимствований в городской бюджет 350 млн грн на закупку автобусов и троллейбусов для подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы по футболу Евро-2012. Такое решение было принято на последней 47-й внеочередной сессии горсовета, информирует УНИАН. Согласно решению, в течение 2010 года запланировано осуществить займ в форме открытия кредитной линии и заключения договора о получении кредита на сумму в 350 млн грн в финансовом учреждении на закупку автобусов и троллейбусов для подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года. В горсовете уточнили, что процентная ставка по данному кредиту будет составлять 14,8 % годовых, срок погашения основной суммы долга - не позднее 30 апреля 2013 года. В городе будет проводиться финансовая поддержка электротранспорта, компенсационные выплаты за льготный проезд отдельных категорий граждан, школьников, студентов, кадровых доноров и многодетных матерей.