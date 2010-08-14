Запуск третьего гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС состоится в 2011 году

Окончание работ и введение в опытно-промышленную эксплуатацию гидроагрегата N3 Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции мощностью 150 Мвт запланировано на 2011 год. Общая стоимость проекта составляет 940,089 млн гривен, до начала 2010 года были освоены 421,932 млн гривен. В январе-июле строительство было профинансировано на 3,693 млн грн, освоены капитальные вложения на сумму 7,052 млн гривен, информирует ЛИГАБизнесинформ со ссылкой на НАЭК «Энергоатом». Выполнено поднятия уровня Александровского водохранилища к пометке 16 м В соответствие с производственной программой на 2010 год проводятся тендерные процедуры закупки товаров, работ и услуг за бюджетные средства. Подготовлены документы для открытия бюджетного финансирования. Как отмечают в НАЭК «Энергоатом», реализация проекта направлена на повышение надежности и экономичности работы объединенной энергосистемы Украины, решение проблемы дефицита мощностей. Напомним, 14 июля 2010 года Кабинет Министров выделил из специального фонда госбюджета на достройку Ташлыкской ГАЭС 265 млн гривен в 2010 году. Готовность пускового комплекса на 1 января 2010 года составляла 42%.