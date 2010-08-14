Экономика США оправится от кризиса не раньше 2013 года

Нынешний кризис продлится в экономике США по крайней мере до 2013 г., более того, ей угрожает новый спад, вероятность которого увеличилась за последние месяцы почти вдвое. Такое мнение высказал ведущий мировой аналитик, профессор Университета Нью-Йорка Нуриэль Рубини, пишет «Дело». «Американская экономика идет к очень серьезному ухудшению своего положения, — отметил Рубини. — К концу текущего года экономика США практически перестанет расти». По мнению аналитика, «речь может идти о рецессии роста». «Темпы роста будут падать, и ко II кварталу 2011 года составят около 1%», — уточнил он. Тем не менее Рубини не считает, что американская и мировая экономика испытают в ближайшие месяцы повторное вхождение в фазу спада. «Я не предвижу подобного развития событий, хотя угроза рецессии в США за последние недели выросла с 25% до 40%», — заявил аналитик. Ухудшение макроэкономической ситуации в США он связывает с завершением правительственных программ по стимулированию экономического роста, а также с обострением проблемы государственной задолженности. Ранее Рубини прогнозировал трудности для еврозоны до конца 2010 года.