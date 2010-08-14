Несмотря на кризис экономика Еврозоны переживает подъем

Несмотря на то, что ряд европейских стран продолжают испытывать финансовый кризис, экономические показатели Еврозоны свидетельствуют о том, что экономика региона в целом переживает подъем. Так, по данным на июнь в Германии отмечен экономический рост на 2.2% за истекший квартал, это самый лучший показатель за последние 20 лет, сообщает русская служба BBC. Показатели ВНП Франции и Испании за второй квартала года тоже вселяют оптимизм. «Такой ежеквартальный рост еще ни разу не был зарегистрирован со времени объединения Германии», - говорится в заявлении национального статистического бюро Destatis. Объем немецкого экспорта сейчас практически такой же, как и до кризиса. И хотя во второй половине года ожидается некоторое замедление роста, в целом все указывает на то, что крупнейшая экономика Европы преодолела кризис. Эксперты объясняют неожиданно высокие экономические показатели ослаблением евро и, как результат, сильно возросшим экспортом немецких товаров. Однако главным фактором экономического роста стали сами немецкие потребители. Несмотря на традиционную бережливость, которая подчас граничит со скупостью, в 2010 году немцы пустились во все тяжкие и, похоже, перестали задумываться об экономии. Экономический рост ожидается и в Великобритании, хотя ее показатели будут наверняка скромнее немецких. Рост французской экономики составил 0,6%, и даже Испания, несмотря на полный коллапс строительной индустрии и прочие трудности, смогла продемонстрировать пусть минимальный, но все же рост в 0,2%. Самое удивительное, по мнению многих экспертов, заключается в том, что в рамках Еврозоны наблюдается как стабильный, пусть и небольшой, экономический рост, так и полный провал, как в случае с Грецией, где катастрофический национальный долг привел к волнениям и необходимости выделения срочного пакета помощи в размере 499 млрд евро.