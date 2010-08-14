Лукашенко готов менять сельхозтовары на российскую нефть и газ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу получить максимальные доходы от экспорта сельскохозяйственной продукции в условиях сложной ситуации в ряде стран и роста цен на эту продукцию. В ходе рабочей поездки в Минскую область Лукашенко поручил правительству установить более высокие экспортные цены с учетом роста мирового спроса на продукты сельского хозяйства, информирует «Немецкая волна». Обосновывая свое решение, белорусский лидер указал, что Россия, в зависимости от ситуации, тоже повышает цены на экспортируемые ею углеводороды. Напомнив о сложной ситуации в России, Лукашенко выразил готовность экспортировать в эту страну сельхозтовары или менять их на нефть и газ. «Надо помочь нашим друзьям в России, они платят, у них достаточно нефти, газа, и мы готовы менять (их на сельхозпродукцию)», - заявил он. При этом Лукашенко подчеркнул, что зерно надо продавать лишь в исключительных случаях, а комбикорма и муку - в ограниченных количествах, потому что цены на них могут еще больше возрасти. По мнению президента, «сегодня надо продавать молоко и мясо». Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Михаил Русый проинформировал Лукашенко, что предложения о закупке кормов, комбикормов и картофеля уже поступили от Воронежской, Рязанской областей и Татарстана, а также от Пскова и Санкт-Петербурга.