Украина потеряла из-за жары 5 млн тонн зерна

Жара негативно повлияла на урожай зерновых. Украина насобирает около 40 миллионов тонн зерна, а могло бы быть на 5 миллионов тонн больше. Об этом заявил заместитель генерального директора по вопросам стратегического развития ВГО «Аграрная палата Украины» Александр Жемойда, сообщает Gazeta.ua. «Природу очень сложно оценивать. Мы уже несколько лет подряд становимся заложниками природных условий. В Украине еще не научились использовать финансовые инструменты и инновационные технологии для дополнительной защиты, создания комфортной среды в отрасли. На сегодня это все не работает. Поэтому, как только жара - мы имеем проблемы, как только большой урожай - тоже имеем проблемы», - отметил эксперт. По его мнению, цены на несоциальные сорта хлеба вскоре поднимутся. «Они никогда не были у нас дешевыми. Но не стоит обращать все лишь на подорожание зерна. Ведь зерно в структуре себестоимости буханки хлеба может иметь лишь 10-30% в зависимости от технологий. Соответственно цена на хлеб не может сильно увеличиться лишь из-за подорожания зерновых. Есть еще газ, есть нефть, есть энергоносители, есть поднятие социальных стандартов. У нас должна увеличиваться минимальная заработная плата, отчисление в пенсионный фонд. И частные предприниматели, которые платят эти налоги, должны будут поднимать цены на свою продукцию», - сказал Жемойда. Впрочем, он подчеркнул, что стоимость несоциального хлеба вряд ли вырастет в ближайшие дни. «У любого производителя существуют какие-то запасы. Формирование новой цены - процесс не одного дня», - добавил эксперт.