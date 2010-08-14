В БЮТ говорят, что кризис из Украины и не уходил

Скорее всего, будет вторая волна мирового финансового кризиса. Коснется ли она Украины? Так она отсюда почти не выходила Такое мнение в комментарии ИА «Интермедиа консалтинг» высказал народный депутат от фракции БЮТ Владимир Бондаренко. «Сегодня многие западные прогнозисты говорят о том, что ожидается вторая волна мирового финансового кризиса, но никто не может ничего гарантировать: ни кризис, ни его отсутствие. Начался какой-то легонький подъем на переходе из одного года на другой, а сегодня опять начались тяжелые процессы для экономики, в частности сельское хозяйство, которое вытащило экономику в прошлом году, в этом году получило сокрушительный удар от жары», - отметил политик. По его словам, независимо от того, будет мировой кризис или нет, Украине будет чрезвычайно трудно. «Рост цен на газ сбивает социальные обещания, инфляция обязательно будет и большая. Кризис в Украине будет, но мировой или локальный - трудно сказать», - резюмировал депутат.