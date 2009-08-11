Транспарентность как средство предотвращения газовых кризисов

Европа - один из крупнейших потребителей энергоресурсов в мире. Источниками их получения являются внутренняя добыча и импорт из прилегающих нефтегазоносных регионов Азии и Африки. Крупнейшие индустриально развитые страны преимущественно также и наиболее зависимы от импорта энергоносителей. А поскольку довольно часто это нужно делать через третьи страны, то исторически выстроилась следующая технологическая цепочка «добыча – транспортировка – потребление», в которой за каждым сегментом может быть другая страна. Это заставляет выстраивать сотрудничество в области энергетики между странами-экспортерами, странами-транзитерами и странами-потребителями. Энергоносители становятся ликвидным товаром после того, как попадают на рынок потребления. Это возможно только путем предоставления транспортной услуги, которая ничуть не менее значима, чем сам энергоресурс. Средства, уплаченные за энергоресурсы, движутся, как правило, в обратном направлении к звену добычи, обеспечивая необходимый прирост его путем инвестиций в геологоразведку, разработку и введение в эксплуатацию новых скважин. Кроме того, часть средств становится прибылью работающих в этой отрасли компаний. Но все более угрожающие масштабы приобретают всевозможные спекулятивные манипуляции, результатами которых становится не всегда подтвержденная экономическими реалиями волатильность цен на энергоносители. К этому также добавляются непрозрачные действия участников энергетического рынка, пытающихся скрыть реальное положение дел, например с добычей, инвестициями, объемами запасов, распределением прибылей и тому подобное. Все это актуализирует своеобразную процедуру транспарентизации энергетического сектора. Особенно это касается газового сегмента, поскольку здесь работают преимущественно монополистические структуры в форме вертикально интегрированных компаний, деятельность которых зачастую охватывает всю технологическую цепочку от добычи и транспортировки до дистрибуции. Каждый потребитель имеет право знать, платит ли он экономически обоснованную цену, куда и каким образом направляются и распределяются доходы государственных монополистов, какую роль играют посредники и сколько за это платит потребитель. Такая система прозрачности может стать своеобразным механизмом диагностики и раннего предотвращения потенциальных проблем. ЕС совместно со странами - участницами «Восточного партнерства», через территорию которых проходят наиболее значимые для ЕС энергетические магистрали (Украина, Беларусь, Молдова), мог бы выступить инициатором создания такого механизма. Соответствующие предложения, наработанные группой украинских неправительственных организаций («НОМОС», «Стратегия ХХI», «ЛЕГИС») на платформе Киевского международного энергетического клуба при содействии Фонда «Возрождение», были анонсированы на форуме «Восточного партнерства» в Праге, а также впоследствии направлены соответствующим директоратам Европейской комиссии, Секретариату Энергетической Хартии, Уполномоченному Украины по международным вопросам энергетической безопасности. Январские события в сфере поставок газа, которые негативно сказались на энергетической безопасности Украины и Европейского Союза, а также весенняя эскалация напряженности и нынешнее не менее сложное положение побуждают украинскую общественность к действиям в целях предотвращения повторения газовых кризисов 2004, 2006 и 2009 годов. Их последствия широкомасштабны, носят общеевропейский характер и влияют на жизнь и благосостояние граждан как Украины, так и ЕС. Такая ситуация требует принятия дополнительных мер с целью гарантирования энергетической безопасности на Европейском континенте. При этом соответствующие меры должны быть приняты на общеевропейском уровне, поскольку, по оценкам авторов Европейской инициативы (режима) газовой транспарентности (European Initiative of Gas Transparency, EIGT), двусторонний формат «Россия – Украина» урегулирования проблем в сфере поставок газа в Европу не отвечает трехстороннему формату функционирования технологической цепочки «добыча – транспортировка – потребление» (РФ – Украина – ЕС). Именно поэтому мы считаем, что Европейский Союз не должен дистанцироваться от российско-украинских газовых отношений. Оценка газового кризиса января 2009 года как «коммерческого спора двух корпоративных субъектов в странах, не являющихся членами ЕС», только частично отражает реальную причину событий. В то же время эта оценка страдает из-за своей неполноты и желания дистанцироваться от проблем за пределами ЕС. При таком подходе кризисные явления будут пересекать границы ЕС и напоминать о себе. Дистанционирование не способствует гарантиям энергетической безопасности Европейского Союза. С точки зрения гражданского общества, одной из глубинных причин последних газовых кризисов является непрозрачность функционирования газового сектора в России и Украине, а также закрытость для граждан и всех потребителей газа (в том числе в ЕС) соответствующих контрактов российского поставщика ОАО «Газпром» с его партнерами в Европе. Отсутствует достоверная информация о реальном положении дел в сфере газодобычи в России. В связи с этим выяснению истинных причин газовых кризисов и выработке комплекса мер с целью предупреждения их в будущем, будет способствовать тщательный анализ способности российской стороны обеспечить надежность поставок газа в Европу. Россия владеет крупнейшими в мире запасами газа. Но западносибирские месторождения, которые интенсивно эксплуатируются с начала 70-х годов прошлого века, находятся в фазе истощения. Новые перспективные месторождения – Ямал и Штокман – разрабатываются слишком медленно, чтобы вовремя стать заменителями иссякших. Следующее десятилетие может стать периодом коллапса российской газодобычи. По нашим наблюдениям, Россия пытается замаскировать проблему будущего дефицита газа путем отвлечения внимания европейских потребителей от проблем добычи и ее ориентирования в сторону транзитных рисков. При этом риски искусственно стимулируются, используя гипертрофированную газовую зависимость Украины и проблемы ее внутриполитического положения с использованием средств ведения информационно психологических кампаний через СМИ. Бесспорно, существуют и другие причины и обстоятельства, осложняющие отношения в газовой сфере и выступающие своеобразными детонаторами газовых кризисов. Будем надеяться, что Европейская комиссия и руководство Украины и России работают в направлении их выяснения и устранения. В то же время нельзя быть уверенными в эффективности таких действий без привлечения независимых экспертов и общественности к этому процессу. Авторы ЕИГТ считают, что механизмом предотвращения газовых кризисов на Европейском континенте может стать имплементация Инициативы прозрачности при наличии доброй воли сторон. Собственно, реакция на инициативу и станет индикатором наличия или отсутствия такой воли. Эта инициатива должна базироваться на фундаментальном праве знать. Потребители во всех государствах (Россия, Украина, страны - члены ЕС) имеют право знать параметры движения энергоносителей, поскольку именно они их оплачивают. Каждый потребитель имеет право знать, платит ли он экономически обоснованную цену, где и как энергетические монополисты тратят свои прибыли, какова роль посредников и сколько это стоит потребителю. Дабы предотвратить перерывы в поставках газа в будущем, должна быть инициирована система мер обеспечения доверия в Евразии. Эта система должна охватывать весь спектр – от добычи до потребления энергоносителей. Необходимые меры могут быть применены в рамках «Восточного партнерства» под эгидой ЕС. Прозрачность цепочки “добыча – транспортировка – потребление” должна создать режим доверия. Европе необходима специальная процедуре для обеспечения прозрачности энергетического сектора, в частности газового сегмента, поскольку монополистические структуры работают в основном именно в этой сфере. Такая система прозрачности могла бы стать механизмом диагностики и заблаговременного предупреждения о потенциальных проблемах. ЕС и страны - участники «Восточного партнерства», которые являются транзитными странами на пути наиболее важных энергетических маршрутов, могли бы выступить с инициативой создания такого механизма как отдельно, так и с помощью расширения уже существующей с 2003 года Инициативы прозрачности, в добывающих отраслях, для сферы транзита энергоносителей. Европейская комиссия самостоятельно или совместно с Украиной (или же совместно с группой стран-партнеров: Украина, Беларусь, Молдова) могут предложить РФ названную Инициативу. Она может быть обсуждена, откорректирована и оформлена (в случае согласия сторон) соответствующим Меморандумом (Декларацией). Должна быть создана международная экспертная группа на паритетных началах и инсталлирована соответствующая он-лайн система компьютерного мониторинга. Последняя фиксировала бы в ежесуточном режиме параметры, которые касаются лишь количественных показателей физического перемещения газовых потоков из регионов добычи к местам потребления. Основной перечень доступной информации должен включать: • объем добычи газа на месторождениях; • объем ресурса, переданного для транспортировки; • имеющиеся мощности трубопроводов и имеющиеся их резервы; • рабочее давление в трубопроводах; • объем газа на входе и выходе из трубопроводов транзитера; • объемы, получаемые потребителями; • контрактные потребности потребителя; • структура потребления. В перечне индикаторов не будут фигурировать коммерческие и финансовые показатели, что снимет проблемы, связанные с необходимостью соблюдения коммерческих тайн энергетических компаний. Указанные параметры должны быть доступны всем сторонам технологической цепочки «добыча – транспортировка – потребление» (РФ – Украина – ЕС). Сопоставление параметров даст возможность обнаруживать проблемные зоны на всем пути перемещения газовых потоков от скважины до потребителя. EИГТ может стать тестом на готовность всех участников технологической цепочки работать по правилам прозрачности. Для России, которая всегда декларирует особые подходы, это также отвечало бы, как минимум, двум заявленным президентом РФ в собственном проекте «новой энергетической хартии» принципам: - транспарентность всех сегментов международных энергетических рынков (производства/экспорта, транзита, потребления/импорта); - создание и совершенствование механизмов раннего предотвращения при участии поставщиков, потребителей и транзитных государств. Провозглашение и имплементация указанной Инициативы отвечали бы принципам Европейской Энергетической Хартии, Второй Газовой Директивы ЕС №2003/55/ЄС от 26.06.2003 г. и Совместного Заявления от 23.03.2009 г. по результатам Совместной Украина – ЕС международной конференции по модернизации газотранспортной системы Украины, в частности, закрепленному в настоящих документах принципу транспарентности функционирования газового рынка. Украина должна быть самой первой из заинтересованных сторон в продвижении подобной инициативы. Сразу же после январского кризиса это могло бы не только положить конец пропагандистским спекуляциям, но и способствовать созданию новой атмосферы газовых отношений в Европе. Однако ничего не произошло не только зимой, но и весной и летом. Едва ли не единственным исключением стала реакция аппарата СНБО Украины, который в своем официальном пресс-релизе 25 июня 2009 года отметил, что «возможным эффективным механизмом усиления энергетической безопасности на Европейском континенте может стать провозглашение и имплементация Европейской инициативы прозрачности в газовой сфере. С целью предотвращения перерывов в поставках газа в будущем и безосновательных взаимных обвинений должна быть инициирована система мер по обеспечению доверия, которая будет охватывать всю технологическую цепочку «добыча - транспортировка - потребление». Но, как всегда, украинскому руководству, да и политикуму в целом, не до того. Как и не до «Восточного партнерства» и Брюссельской декларации тоже, несмотря на все заявления.