Россия запустит АЭС Бушерскую АЭС в Иране 21 августа

Россия и Иран договорились о том, что запуск Бушерской атомной электростанции начнется 21 августа 2010 года. Об этом объявила российская государственная корпорация «Росатом», передает русская служба BBC. Ранее иранское телевидение со ссылкой на руководителя проекта со стороны Тегерана Махмуда Джафари сообщило, что приготовления к запуску реакторов окончены. «Все работы по установке оборудования и тестовые проверки завершены, АЭС теперь готова и идет к запуску», - заявил он. В церемонии открытия будет участвовать глава «Росатома» Сергей Кириенко. Не исключен приезд министра энергетики России Сергея Шматко. В июле Кириенко сообщил журналистам, что подготовка к пуску Бушерской АЭС идет по плану, а определение точной даты пуска является «вопросом иранской стороны». Церемония состоится во время священного для мусульман месяца Рамадан. Строительство атомной станции начала в 1970-х годах германская фирма Siemens. После «исламской революции» 1979 года работы были остановлены. В 1990-х годах к проекту подключился российский «Атомстройэкспорт», которому пришлось приспосабливать российскую «начинку» станции к сооружениям, ранее возведенным немецким концерном. Пуск Бушера, планировавшийся на ноябрь 2007 года, был отложен в связи задержками финансирования стройки иранской стороной. Топливо для первой загрузки реактора было поставлено в Иран из России в январе 2008 года, и сейчас хранится на станции в контейнерах, опечатанных МАГАТЭ. Отработанное топливо по условиям соглашения должно возвращаться в Россию. Москва считает, что атомный проект в Бушере не подпадает под действие санкций ООН в отношении Ирана.