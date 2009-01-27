Війна таки холодна

-- Україна в газовому конфлікті приміряла вже звичну для неї з 2006 року роль жертви «газпромівської» агресії. Інша справа, що цього разу Захід – причому як ЄС, так і США – не поспішав їй співчувати. Причина в тому, що Україна, на їхній погляд, намагалася вирішити свої газові проблеми з Росією за рахунок третьої сторони – тобто Євросоюзу. Третій стороні таке не могло сподобатись апріорі.

Втрати

Україна не може повністю відкидати своєї вини хоча б тому, що Київ за багато років так і не спромігся сформувати прозорий механізм транзиту й розподілу газових ресурсів. «І українські, й іноземні експерти впродовж років критикували ту схему, яка існувала в українсько-російських газових відносинах. Однак справа з місця не зрушила, і непрозора корупційна система за участю посередників збереглася до сьогодні», – каже Олександр Сушко, науковий директор Інституту євроатлантичної співпраці. На непослідовність України в очах європейців вказує ще й те, що енергетичний меморандум, який було підписано ще 2005 року, українці досі не виконують.

Газова війна завдала серйозного удару по українській важкій промисловості, яка й без того животіла через погіршення кон’юнктури на зовнішніх ринках. Через скорочення постачання газу низка підприємств змушена зменшувати чи призупиняти власне виробництво, а якщо пощастить – переходити на мазут чи інші енергоносії.

Втрати Києва можуть також перекинутись у площину зовнішньополітичну. Чого лише варте своєрідне попередження голови Єврокомісії Баррозу про те, що заради наближення до ЄС Україна має забезпечувати безперешкодний транзит російського газу в Європу. Натомість посол постраждалої від газової війни Словаччини Урбан Руснак в інтерв’ю «Главреду» пояснив, що після цього конфлікту Євросоюз буде чіткіше вимагати від України виконання всіх забов’язань: кількість обтічних формулювань, до яких зазвичай вдаються, коли щось не зроблено на 100%, зменшиться.

Здобутки

Здобутком, стверджують наші компетентні співрозмовники, є вже те, що Україні й економічно, й політично вдалося вистояти в газовій війні з Росією. На думку експерта-міжнародника Валерія Чалого, цей конфлікт дав можливість усвідомити, що Україна повинна йти на суперечки з країнами, з якими у неї склалися асиметричні відносини, маючи аргументи, що збалансують цю асиметрію, тобто підштовхнуть до більш адекватної стратегії.

У стратегічній перспективі позитивами для України є формування більш прозорого внутрішнього газового ринку, уникнення конкурентоспроможності у питаннях, які становлять предмет національної безпеки. Також є сподівання, що ми таки вийдемо зі схеми відносин із Росією, коли економічні пільги надавалися замість непрозорих політичних преференцій, або навпаки, створювали проблеми, особливо під час передвиборних кампаній.

До українських здобутків Михайло Гончар зараховує те, що українська ГТС пройшла випробування роботи в екстремальному режимі. Річ у тім, що наша газотранспортна система може працювати в обох напрямках. Донедавна її експлуатували виключно в аверсному режимі, і лише з нового року для того, аби забезпечити опалення в житлових будинках, прокачували газ із Заходу на Схід країни.

На думку Олександра Сушка, тепер Євросоюз всіляко намагатиметься зменшити власну залежність від російського газу, що, звичайно, вигідно для України у її відносинах із Брюсселем: що більша залежність ЄС від російських енергоносіїв, то більш недолугою, нецілісною та непослідовною є позиція Євросоюзу щодо Росії в найбільш широкому спектрі політичних питань. Загалом, будь-який чинник, який зменшує залежність Брюсселя від Москви, є принципово важливим для України.

«Цей конфлікт дав змогу “проявитися” усім справжнім друзям України в ЄС», – стверджує директор міжнародних програм Центру Разумкова Валерій Чалий. – Ми побачили, на кого можемо розраховувати в довгостроковій співпраці, а хто діє на короткій дистанції».



Перемогою України є виключення зі схеми постачання російського газу посередника. Адже досвід газової війни переконав: для України посередник був механізмом генерування боргів із метою доведення «Нафтогазу» до банкрутства, аби надалі поставити українську ГТС під контроль постачальника, яким є російський монополіст.

Позитивним знаком, на який навряд чи розраховували в Росії, стало те, що правлячі українські політики, незважаючи на разючі міжусобиці, все-таки змогли об’єднатися й виступити спільним фронтом перед зовнішньою загрозою. А звичка українських газовиків створювати запаси газу в підземних сховищах конвертувалась у запас політичної міцності у переговорах із «Газпромом». Зі зниженням тиску в газових трубах українські політики, здається, нарешті усвідомили, що необхідно займатися питаннями енергозабезпечення, диверсифікації та видобутком власних ресурсів. Тобто – азами енергетичної безпеки. Саме зволікання щодо цього впродовж 17 років уможливило такий варіант застосування газової зброї проти України. Сподіватимемося, що до цього усвідомлення української політичної еліти додасться ще й належна політична воля.



-- Росія від самого початку позиціонувала себе як жертва та заручник української газотранспортної системи та корумпованих політиків. Однак опитані нами експерти назвали Росію ініціатором, який у цьому протистоянні активно демонстрував агресію.



Втрати

Росія завдала чергового удару по своєму іміджу надійного постачальника, який вона намагалася культивувати в цивілізованому світі десятиліттями. Навіть якщо б їй вдалося довести факт несанкціонованого відбору тієї кількості газу, про яку зазначалося (приблизно 6–7%), для європейської сторони це не було достатньою підставою для повного перекриття транзиту. Тому поведінка Росії в будь-якому разі вважається безвідповідальною та неадекватною щодо тих проблем, які начебто виникли в перші дні січня. Європа в майбутньому намагатиметься зменшити енергетичну залежність від ненадійного постачальника сировини. Усі як один співрозмовники «Главреда» переконані: через власний газовий бліцкриг Росії буде ще важче знайти підтримку в Європі щодо будівництва газопроводів в обхід України.

Після демонстрації неприпустимої в європейських бізнес-колах поведінки Кремль може живцем поховати власну, роками омріяну ідею про участь в управлінні українською газотранспортною системою.

Економічні втрати північного сусіда ще до кінця не підраховані. Голова «Газпрому» Олексій Міллєр зазначив, що через припинення експорту газу в Європу Росія втратила $1,1 млрд. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін, посилаючись на традиційні п’ятивідсоткові санкції від об’єму недоданого газу, констатує багатомільярдні збитки «Газпрому». Колишній заступник міністра енергетики Росії Володимир Мілов в ефірі радіо «Эхо Москвы» повідомив, що через газовий конфлікт РФ щодня втрачала $150 млн. Якщо до цього додати ймовірність позовів від країн ЄС (про що, зокрема, вже заявляв міністр економіки та енергетики Болгарії), збитки росіян будуть ще більшими.

Здобутки

На думку опитаних нами експертів, у газовому двобої з Україною Росія здобула кілька речей. Уперше в такому масштабі пройшла випробування технологія застосування енергетичної зброї і проти України, і проти ЄС. Розрахунок росіян, очевидно, був чітким: оскільки Європа щонайменше в середньостроковій перспективі буде дуже залежною від російського газу – можна без страху «потрусити» своїх сусідів, аби в довгостроковій перспективі отримати вищі ціни на власний газ ще від однієї країни. Росії, яка не має наміру вступати до ЄС і НАТО, не варто так перейматись власним іміджем на Заході, як Україні, яка прагне приєднатись до європейських та євроатлантичних структур.

Якщо вірити колишньому голові «Енергетичних систем Росії» Анатолію Чубайсу, в 2010 році РФ матиме великі проблеми із забезпеченням газового балансу. Вочевидь, це сталося навіть раніше, адже, як вважає Михайло Гончар, припинення постачання власного газу до Європи пов’язане не лише з проблемами України, а й з тим, що в Росії різко зростає дефіцит газу для одночасного задоволення потреб як внутрішніх, так і експортних споживачів. Особливо критична ситуація щодо цього спостерігається в піковий період зимових морозів. На думку експерта, про це свідчить і активність Росії на зовнішніх ринках газу. Якщо б газу було вдосталь, Росія навряд чи брала б його у Північній Африці та Південній Америці. Про брак власного газу свідчить ще й те, що росіяни зупинили роботу близько 100 газових свердловин. На думку Гончара, в цих свердловинах – низьконапірний газ, а тому на виході немає необхідного дебету. Тож тимчасовим закручуванням крана на газовій трубі до Європи Москві вдалося, по-перше, не допустити енергетичної катастрофи у деяких регіонах Росії, а по-друге, замаскувати брак власних запасів «блакитного палива».

І нарешті – ця криза була черговим прикладом того, що Росія, не боячись сумних для Європи прецедентів, про- довжує підтверджувати: задля досягнення цілей власної зовнішньої політики вона готова начхати на думку Заходу. А на Заході водночас дехто вважає, що українсько-російська газова війна є, насправді, продовженням серпневого грузинсько-російського конфлікту: Росія ставила одні і ті самі цілі, просто намагалась досягнути їх різними засобами.



-- Європейський Союз виявився заручником газової епопеї між Києвом та Москвою. Якщо Росія у цій грі демонструвала агресію, Україна – впертість, то Європа була відверто спантеличена.



Втрати

Ситуація, що виникла із відключенням російського газу, оголила багато вразливих місць у ЄС. По-перше, європейці не могли адекватно оцінити причини та характер конфлікту. По-друге, не зуміли адекватно відреагувати на виклики у власній енергетичній безпеці. По-третє, через цей конфлікт об’єднана Європа відчула згубність того, що європейські газотранспортні мережі не взаємопов’язані, навіть у межах окремих країн, а тому компенсувати брак газу з інших газогонів було важко або й взагалі неможливо.

Економічні втрати стали найбільш відчутними для нових членів ЄС, котрі, як і Україна, не мають диверсифікованої системи енергопостачання і, за іронією долі, є найбільшими лобістами України в Європейському Союзі та НАТО. Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що через газову кризу його країна щоденно втрачала €100 млн. Такою ж критичною була ситуація для Болгарії: збитки у важкій промисловості цієї країни становили десятки мільйонів євро. Це не враховуючи втрат через відсутність опалення в житлових кварталах, школах та лікарнях. Значно менше постраждали великі держави ЄС та партнери Росії з будівництва Північного та Південного потоків – Німеччина та Італія. У виграшному становищі відчули себе хіба що енергетичні компанії з Норвегії, Великобританії та Голландії. Власне, саме їх ресурсами частково покривалася нестача газу для інших країн ЄС.

Газова криза, незважаючи на всю небезпеку для стабільності Старого Світу, свідчить, зокрема, й про інше: прозріння з приводу «Газпрому» настало не в усіх країн Євросоюзу. Це яскраво продемонстрував приклад, коли у відповідь на заяву німецького канцлера Ангели Меркель про необхідність розвивати проект газопроводу для постачання російського газу «Північний потік», голова польського МЗС Радослав Сікорський виступив із різкою критикою такої ініціативи через те, що вона робить Європу ще більш залежною від російського газу.

Здобутки

Єдиним надбанням Європейського Союзу у цій суперечці можна вважати хіба усвідомлення європейцями необхідності створення газових резервів та диверсифікації як постачальників, так і енергоресурсів.

Зокрема, в ЄС почали знову жваво обговорювати проект газотранспортної магістралі «Набукко», яка транспортуватиме енергоносії в Європу з Туркменистану та, можливо, Ірану через Грузію та Туреччину. Зважаючи на це, Туреччина вперше за останні чотири роки потрапила до порядку денного Євросоюзу, а її прем’єр днями, уперше з 2004 року, відвідав Брюссель. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу зазначив, що допомога Анкари у диверсифікації європейських джерел постачання енергоресурсів може посприяти переборенню громадського упередження щодо приєднання до ЄС великої мусульманської країни. Однак він звернув увагу на те, що членство Туреччини в ЄС не має бути прив’язане до «Набукко».

