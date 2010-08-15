В России введено эмбарго на экспорт зерна

15 августа в России вступил в силу запрет на экспорт зерна, действующий до 31 декабря текущего года. Решение ввести эмбарго было принято премьер-министром РФ Владимиром Путиным, чтобы после аномальной жары и засухи, уничтоживших четверть урожая зерновых, обеспечить внутренние потребности страны, передает «Немецкая волна». Вопрос о продлении запрета на экспорт российского зерна в 2011 году будет обсуждаться после 1 октября текущего года. Об этом со ссылкой на вице-премьера РФ Виктора Зубкова сообщило в субботу, 14 августа, агентство Reuters. «После 1 октября мы можем начать обсуждать, что мы будем делать после декабря», - заявил Зубков. В прошедшие дни российское руководство подавало противоречивые сигналы о продолжительности зернового эмбарго. В то время как премьер-министр Путин заявлял, что эмбарго может продлиться и в будущем году, президент Медведев не исключил возможности ослабления запрета на экспорт зерна еще до 31 декабря 2010 года. Теперь же вице-премьер Зубков подчеркнул, что запрет на экспорт зерна - это «временная мера», однако сроки этого временного запрета меняться не будут. Среднегодовой урожай зерновых в РФ составляет примерно 97 млн тонн. Для покрытия внутреннего спроса России необходимо 78 млн тонн зерна. Однако Путин недавно выразил опасения, что в текущем году удастся собрать всего примерно 60 млн тонн зерна.