Эксперт увидел в Украине определенное экономическое восстановление

Экономист Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь считает, что сейчас в Украине наблюдается определенное экономическое восстановление. Об этом А. Жолудь сказал в эксклюзивном комментарии ИА «Интермедиа консалтинг». «Можно сказать, что сейчас в Украине есть определенное экономическое восстановление. Относительно того, кончилась первая волна кризиса или нет, здесь вопрос заключается в определении, что является волной кризиса», - сказал он. Относительно того, угрожает ли Украине вторая волна экономического кризиса ввиду того, что прогнозируют вторую волну мирового кризиса, А.Жолудь сказал: «Учитывая то, что Украина имеет очень открытую экономику, любое сокращение мирового спроса на большинство ресурсных товаров, в том числе металла, который экспортирует Украина, влияет на экономику нашей страны».