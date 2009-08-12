Валютные аукционы: кто не успел – тот опоздал?

Вот одна из типичных ситуаций, которую довелось анализировать на этой неделе. В минувшую пятницу вечером «Эрсте Банк» через сайт уведомил своих клиентов, что выходит на аукцион НБУ по приобретению валюты для заемщиков, назначенный на 12 августа. В понедельник все заемщики банка после 11 часов дня получили смс-сообщение следующего содержания: «Срочно обратитесь в ваше отделение «Эрсте Банка» для оформления заявления на участие в аукционе НБУ». В 16 часов того же дня прием заявлений прекратился. О чем скромно «забыли напомнить» и на сайте банка, и в смс-сообщениях. Получается, заемщики, которые хотят погасить кредит по льготному курсу, должны были в течении нескольких часов успеть оформить заявки? Вот это забота о людях! В банках (в том числе и в «Эрсте Банке») уверяют – всему виной слишком часто меняются правила, которые устанавливает НБУ. Татьяна Надточий, директор департамента розничного бизнеса ОАО «Эрсте Банк» объясняет такие сжатые сроки рамками, в которые ставит банки НБУ. - Если вдаваться в детали процесса подготовки к участию в аукционе НБУ, то обычно сведенную справку и реестр заемщиков, которые желают купить валюту по льготной цене, банки обязаны подавать в территориальное управление Нацбанка до 12.00 часов за день до проведения аукциона (в соответствии с письмом НБУ № 09-007/7729 от 13.04.2009), а в соответствии с сообщением Нацбанка о проведении аукциона №13-421/5286-15132 от 11.08.2009, банки обязаны зачислить средства до 17.00, 11 августа. Именно для того, чтобы вовремя подать реестр и зачислить средства за два дня до аукциона, в 16.00 часов мы заканчиваем принимать заявки клиентов на участие в аукционе, после чего информация со всех регионов Украины сводится в единую базу, а это время- и ресурсоемкий процесс. Теперь клиенты, которые не успели подать заявки на валюту, должны будут ждать следующего аукциона, который пройдет 19 августа или же оплачивать кредит по коммерческому курсу банка, который в нынешних условиях уже значительно отличается от «льготного». А так все хорошо начиналось! Ранее процедура покупки валюты на торгах была значительно проще. Коммерческий банк мог купить для своих клиентов определенную сумму, независимо от поступивших заявок, а потом продавать доллары и евро желающим погасить кредит в течении пяти дней после зачисления средств на счета банка. При этом клиенты постфактум, без всякой спешки, могли оформить заявку и получить желаемое количество валюты по низкой цене. Но НБУ внес изменения в правила проведения целевых аукционов, тем самым, усложнив этот процесс в первую очередь для людей. Зачастую Нацбанк проводит торги по средам. При этом в банках утверждают, что об их проведении НБУ официально (письменно) информирует за день, во вторник. А до получения таковой информации о дате старта аукциона принимать заявки от клиентов в банках права не имеют. Соответственно, заемщики должны успеть подать заявки в промежутке между получением банком информации от НБУ и стартом торгов. В банках уверяют: учитывая, что нужно определенное время на информирование клиентов о предстоящем аукционе, у людей остается только 4-5 часов, чтобы подать необходимые документы. Такой формат работы доставляет неудобства украинцам, покупающим валюту. Ведь далеко не каждый сможет в будний день оставить дела и заехать в банк. А те, кто не успевает «на всех парах» прибежать в отделение, в итоге покупают деньги по коммерческому курсу. - Аукционы проводятся по тем правилам, которые определяет НБУ. Они не всегда удобны, как для нас так и для клиентов, - рассказывает Виктор Харьковец, старший специалист по развитию кредитования бизнес-клиентов «Procreditbank». - Основные нюансы возникают в том, что Национальный банк хочет, чтобы клиенты подавали заявки наперед. Например, вот ситуация: завтра аукцион, и НБУ объявил о его проведении только сегодня в 10 утра. Получается, что клиенты, у которых погашение с 12 по 18 августа, должны до конца дня успеть подать заявку. По словам Виктора Харьковца, раньше НБУ уведомлял коммерческие банки о проведении торгов в пятницу, таким образом, у клиентов оставалось три дня для того, чтобы заказать желаемую сумму. Но теперь срок подачи заявок решили сократить. Фальсификациям – «нет»? Но винить во всем Нацбанк было бы тоже неправильно. Если бы в банках была серьезная заинтересованность в том, чтобы заемщики получали «льготные доллары от НБУ», а не приходили со своими, отмечают отдельные эксперты, с которыми вчера пообщался «Главред». И именно чтобы пресечь подобные операции, было принято решение ужесточить правила для банков. Например, экс-заместитель главы Национального банка Украины Сергей Яременко объясняет изменение в правилах борьбой со злоупотреблениями. - Банки показывали заявки на выплату вкладов, завышая их. В некоторых случаях эти суммы могли составлять несколько десятков миллионов. Потом эти средства могут перебрасываться для продажи на валютном рынке. Затем банки закрывают позиции на более удобном курсе. С технологической точки зрения такая система была непрозрачна. Работать она могла только под доверие, либо в условиях постоянных проверок, - говорит он. Кроме того, Сергей Яременко намекает на то, что в Украине существует еще и проблема в доступности участия в целевых валютных аукционах. - Эта процедура должна касаться или всех или никого. Но это делается выборочно, для тех банков, у которых во время проведения аукциона есть гривня (или другая необходимая валюта для участия в аукционе. – Авт.). Формально у нас это действует для всех банков, но набор документов, которые нужно предоставить, всегда дает возможность кого-то отстранить, а кого-то удовлетворить, - отмечает специалист. В результате заемщики, являющиеся клиентами «не угодных» НБУ банков, вообще теряют возможность покупки евро и доллара на торгах. Конечно, нельзя не отметить, что в последнее время количество желающих поучаствовать в торгах уменьшилось: - Последний раз мы подсчитывали процент клиентов, которые пользуются целевыми валютными аукционами для погашения кредита, в марте. Тогда порядка 55-60% кредитов физических лиц погашалось через аукционы. Сейчас, я думаю, этот процент существенно ниже - где-то на уровне 35-40%, отмечает Виктор Харьковец. Работники Нацбанка официально данную проблему пока не комментируют, вероятно понимая, что она действительно назрела и, может быть, даже перезрела. Только как ее решать, пока никто не знает. Даже руководитель группы советников главы НБУ Валерий Литвицкий, обычно весьма бойкий в оценках, посоветовал для начала обратиться в пресс-службу. Создается впечатление, что пока банковские структуры больше пекутся о том, как превознести себя в качестве защитников интересов «маленького заемщика», а не как выходить из ситуации. Только последних это как-то не особо радует…