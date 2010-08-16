Предприятия ТКЭ задолжали «Газу Украины» более 2,3 млрд грн

По состоянию на 14 августа 2010 года предприятия теплокоммунэнерго рассчитались с ДК «Газ Украины» за потребленный с 1 октября 2009 года природный газ на 77%, сумма задолженности предприятий ТКЭ перед компанией за этот период превышает 2,3 млрд грн. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ДК «Газ Украины». Наибольшие долги за газ за период с 1 октября 2009 остаются у предприятий ТКЭ Донецкой (473 млн грн), Днепропетровской (333 млн грн), Луганской (273 млн грн), Харьковской (231 млн грн) и Одесской (133 млн грн) областей. По состоянию на 14 августа т.г. долг столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» превышает 1,94 млрд грн (уровень оплаты в 2010 году – 55%). Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 1 октября 2009 года природный газ стабильно демонстрируют предприятия ТКЭ Луганской (47%), Закарпатской (47%), Житомирской (61%) областей и Севастополя (56%). Полностью рассчитались за потребленный природный газ теплоэнергетические предприятия Николаевской области, Черновицкой – на 96%, Полтавской – на 95%. ДК «Газ Украины» отмечает, что при наличии у предприятий ТКЭ задолженности за потребленный с 1 октября года природный газ договора на снабжение природного газа в новом отопительном сезоне 2010-2011 гг. заключаться не будут и, соответственно, не будут выделяться плановые объемы природного газа. ДК «Газ Украины» также предупреждает, что в случае несоблюдения дисциплины расчетов за потребленный газ компания будет поднимать перед руководством местных органов власти вопрос о смене менеджмента теплоснабжающих предприятий. Значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ усложняет аккумуляцию Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» средств для проведения своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ, а также подготовку к новому отопительному сезону 2010-2011 гг.