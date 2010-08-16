Украина вышла на положительное внешнеторговое сальдо

Украина окончила первое полугодие 2010 года с положительным сальдо внешней торговли в 400,5 миллиона долларов. За соответствующий период предыдущего года было зафиксировано отрицательное сальдо в 479,1 миллиона долларов. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Государственный комитет статистики Украины. Объем экспорта услуг за первое полугодие 2010 года составил 5 миллиардов 257,7 миллиона долларов и увеличился по отношению к первому полугодию 2009 года на 20,5%, объем импорта составил 2 миллиарда 342,3 миллиона долларов и по отношению к соответствующему периоду прошлого года составил 98,5%. Положительное сальдо внешней торговли услугами составило 2 миллиарда 915,4 миллиона долларов (в І полугодии 2009 года — 1 миллиард 987,3 миллиона долларов). Экспорт товаров составил 23 миллиарда 098,2 миллиона долларов, импорт — 25 миллиардов 613,1 миллиона долларов. По сравнению с первым полугодием 2009 года экспорт увеличился на 33,5%, импорт — на 29,6%. Отрицательное сальдо составило 2 миллиарда 514,9 миллионов долларов (за I полугодие 2009 года также отрицательное — 2 миллиарда 466,4 миллиона долларов).