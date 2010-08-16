Цушко: Украина и МВФ вышли на «умеренный оптимизм»

Украина и МВФ вышли на «умеренный оптимизм» по данным основных макропоказателей, по которым будет верстаться бюджет на следующий год. Об этом в интервью «Главреду» заявил министр экономики Василий Цушко. «1 трлн 253 млрд грн ВВП при росте ВВП 4,5 % и среднегодовой инфляции 10,8 %. Это – три основных прогнозных показателя на следующий год, на которых будет строиться бюджет страны», - сказал Цушко. По мнению министра, «по тем данным, которые мы сегодня предоставили правительству для расчетов макропоказателей, мы – оптимисты». «Мы постоянно проводим работу с экспертами МВФ. И мы работаем с ними не по принципу, что прав кто-то один – или мы, или они... Мы дискутировали, вместе с экспертами Минфина и Нацбанка, и по ряду показателей они с нами согласились. Например, относительно того же роста ВВП на 4,5 %. Впрочем, это же было взаимно – где-то и мы соглашались с ними. У них был больше пессимизма, у нас – больше оптимизма, вышли на «умеренный оптимизм», - сказал Цушко.