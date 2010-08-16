Цушко будет 3 месяца смотреть на закон о госзакупках

Министр экономики Василий Цушко не исключает, что в закон о госзакупках, который вступил в силу 1 августа, будут вноситься поправки. Об этом он заявил в интервью «Главреду». «Я думаю, какие-то изменения мы еще будем инициировать. Какие – практика покажет. Думаю, нужно, чтобы закон месяца три поработал», - сказал Цушко. Министр уверен, что идеальных законов нет. «Сегодня мы в министерстве утвердили положение. Например, о том, какую форму должны заполнять те, кто подает на ту или другую процедуру. Это – формальные вещи, но по ним уже работает бизнес», - сказал Цушко.