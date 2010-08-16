25% акций «Прикарпатьеоблэнерго» собираются продать: уже есть претенденты

Заявки на участие в торгах по продаже государственного пакета акций энергоснабжающей компании ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» (Ивано-Франковск) в размере 25,02% акций подали два претендента, сообщили Интерфаксу-Украина в пресс-службе Фонда госимущества Украины. Ранее о готовности принять участие в торгах по продаже блок-пакета «Прикарпатьеоблэнерго» агентству сообщил генеральный директор инвесткомпании «Конкорд Капитал» (Киев) Игорь Мазепа. По его словам, среди клиентов-нерезидентов инвесткомпании есть значительный интерес к этим бумагам. Как сообщалось, ФГИУ объявил о продаже 17 августа на «Украинской бирже» (Киев) 25,02% «Прикарпатьеоблэнерго». Причем продажу фонд намерен реализовывать одним лотом. Всего к реализации предлагается 25 млн 930,531 тыс. акций по стартовой цене 86 млн 364 тыс. 226,5486 грн, стартовая цена одной акции определена в размере 3,3306 грн. При этом с конца весны прошлого года по март текущего года ФГИУ пытался безуспешно продать этот пакет «Прикарпатьеоблэнерго» по начальной ценой 230,589 млн грн. Чистая прибыль «Прикарпатьеоблэнерго» за январь-июнь 2010 года сократилась в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 13,6 млн грн. Чистый доход облэнерго за первое полугодие текущего года возрос на 29,3% – до 381,219 млн грн, тогда как валовая прибыль сократилась в 2,2 раза - до 41,611 млн грн. Около 70% акций «Прикарпатьеоблэнерго» контролируют структуры братьев Игоря и Григория Суркисов, еще 25,02% акций находится в собственности государства. «Прикарпатьеоблэнерго» владеет распределительными электрическими сетями, расположенными на территории Ивано-Франковской области. Предоставляет услуги по транспортировке и поставке электроэнергии.