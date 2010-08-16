Госкомстат зафиксировал рост украинского ВВП на 6%

По предварительным данным, в апреле-июне 2010 года валовой внутренний продукт повысился на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Об этом сообщает Государственный комитет статистики, передает ТСН. По сравнению с 1 кварталом с учетом сезонного фактора ВВП повысился на 3,9%. Госкомстат в течение года уточняет показатели реального валового внутреннего продукта. Как сообщалось ранее, в январе-марте 2010 года ВВП повысился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года до 218 125 млн гривен в фактических ценах. Напомним, что в первом квартале 2009 года ВВП Украины упал на 20,2%, во втором квартале - на 17,8%, а в целом за 2009 год падение составило рекордные за последние 15 лет 15,1%. В первом квартале 2010 года ВВП вырос на 4,9%. На весь год правительство прогнозирует рост экономики на 3,7%.