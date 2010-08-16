Завтра Минфин проведет аукцион по размещению ОВГЗ

Министерство финансов Украины 17 августа проведет аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом говорится в сообщении Минфина, переданном агентству УНИАН. К размещению будут предложены бумаги со сроком погашения 27 октября 2010 года, 20 апреля 2011 года, 21 марта 2012 года, 25 сентября 2013 года, 7 августа 2013 года. Средства, полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 25 сентября 2013 года и 7 августа 2013 года, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.