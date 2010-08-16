Эксперты против изменения порядка дотирования производителей молока и мяса

16 августа 2010, 16:49

Эксперты сельскохозяйственной отрасли выступили против изменения порядка дотирования производителей молока и мяса, предусмотренного проектом нового Налогового кодекса (раздел XIX п. 7 пп. 3). В частности, эксперты, по-прежнему не поддерживают идею выплаты компенсаций на голову крупного рогатого скота вместо субсидирования закупочной цены и еще более критически оценивают инициативу законодателя перенаправить часть этих средств, а именно 30%, «на финансирование на возвратной основе строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов». «80% денег (дотаций) получают частные хозяйства. Если им сказать, что часть этих денег будут выделять, чтобы коровники строить, они вообще молоко перестанут давать, - говорит эксперт аналитического центра «Украгроконсалт» Ольга Мозговая. - Судя по российскому опыту, эти кредиты получают только крупные хозяйства... А у нас крупные хозяйства в нынешней ситуации на государственные кредиты не надеются, сами ищут инвесторов». Селянам надо дотировать только производство мяса и молока, а дальше они сами будут решать, куда направить средства, полученные от продажи этой продукции: на строительство новых ферм или покупку техники, убежден независимый эксперт Игорь Хсив. «Как только в Украине начнется дотирование на промежуточных этапах – на гектар земли, на голову скота, на так называемое строительство ферм – это приведет к разворовыванию денег, - говорит он. – Если мы поменяем существующий порядок, чиновники будут пропускать эти деньги через свои руки, и в наших условиях это приведет к тому, что обогатятся те люди, которые будут руководить этими финансовыми потоками. А сельскохозяйственное производство потеряет, причем потери будут очень существенными. Те же производители от этих нововведений понесут огромные убытки». «Кто знает, на каких условиях будет это кредитование, насколько оно вообще будет целесообразно», - поддерживает коллегу аналитик-консультант Консалтингового агентства «ААА» Мария Колесник, которая убеждена в необходимости сохранения существующего порядка дотирования. Аналитик также считает, что поддерживать нужно не номинальное увеличение поголовья, а рост производства и повышение качества молока. Добиться этого можно, развивая сельскохозяйственные кооперативы, имеющие больше возможностей для закупки современной техники, а значит, и повышения качества конечного продукта. «Некоторые крупные компании уже заявили, что готовы из своих средств стимулировать создание таких кооперативов из частников, чтобы они могли закупать аппараты для автоматического доения, корм для коров – именно с целью получить более качественное молоко», - говорит Мария Колесник.

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