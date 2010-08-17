Рост ВВП замедлится - эксперты

Госкомстат подсчитал, что во II квартале ВВП вырос на 3,9% по сравнению с I кварталом и на 6% по сравнению с апрелем-июнем 2009 года. В целом за полгода рост ВВП составил 4,9%. Эксперты «Сегодня» отмечают: это больше, чем прогнозировалось, но говорят, что во втором полугодии ВВП будет расти значительно медленнее, чем в первом. К концу года планируется получить 89—90% ВВП-2008. Аналитик МЦПИ Александр Жолудь называет две причины ускорения ВВП: существенное (20%) его падение год назад во втором квартале и больший, чем ожидали, подъем в апреле-июне нынешнего года промышленности, торговли, транспорта, строительства. «Цифры, которые мы имеем, неплохие, но во втором полугодии рост будет меньше, ведь в июле-августе уже налицо небольшой спад в промышленности и экспорте, да и инвестиции упали на 8% по сравнению с 2009-м. В итоге это не гарантирует и 4% роста ВВП», — считает Жолудь.