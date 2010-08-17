«Прикарпатьеоблэнерго» ушло с молотка

Инвестиционная компания ООО «Магнум Капитал» сегодня в ходе аукциона на Украинской бирже приобрела 25,021-процентный государственный пакет акций ОАО «Прикарпатьеоблэнерго». Госпакет акций «Прикарпатьеоблэнерго» был приобретен покупателем по его стартовой цене 86 млн 364 тыс. грн. Начальная цена одной акции выставляемого на продажу пакета акций ОАО «Прикарпатьеобэнерго» составила 3,3306 грн, сообщает УНИАН. Реализованный госпакет облэнерго был выставлен на торги единым лотом. Всего в торгах принимала участие одна компания – «Магнум Капитал». По информации присутствующего на торгах представителя Фонда государственного имущества Украины, вторая из подавших заявку на участие в аукционе компаний – инвестиционная компания «Конкорд Капитал» не была допущена к торгам, поскольку не уплатила гарантийный взнос. Как сообщил после окончания торгов представитель компании-покупателя, на данный момент компания приобрела госпакет акций облэнерго для себя, однако в дальнейшем не исключается возможность его перепродажи. «Прикарпатьеоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии на территории Ивано-Франковской области. По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 25,02% акций. «Прикарпатьеоблэнерго» принадлежат государству и переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины». Негосударственными акционерами «Прикарпатьеоблэнерго» являются кипрские Larva Investments Limited и Bikontia Enterprises Limited, которым принадлежат по 16,88% акций, 16,55% – Lex Perfecta Limited и 11,04% – Margaroza Commercial Limited (обе – Кипр).