У Азарова намерены ввести квоты на экспорт зерна

Правительство Украины намерено ограничить экспорт зерна до конца 2010 года для обеспечения продовольственной безопасности страны путем введения квотирования суммарным объемом 2,5 млн тонн. Об этом сообщил министр аграрной политики Николай Присяжнюк, информирует «Интерфакс-Украина». «Завтра Кабинет Министров рассматривает вопрос об объемах квот, согласованных с зернотрейдерами. Предлагаем дать возможность (экспортировать) 2,5 млн тонн до конца года», - сказал Присяжнюк на совещании с представителями Украинского аграрного союза в Киеве во вторник. Министр уточнил, что дополнительно будет отпущено 1 млн тонн зерна, уже находящегося в портах, и квотирование не будет касаться кукурузы.