Госкомстат обнародовал шокирующую статистику по зарплатам

Наиболее распространенная зарплата в Украине в июне 2010 года была в пределах 2 - 2,5 тыс. грн. Такую зарплату получали в этом месяце 11,7% украинцев. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета статистики, информирует Лига. Самые низкие зарплаты (до 884 грн) получали 8% украинцев. Наибольший процент таких зарплат отмечен в рыбном хозяйстве и рыбной ловле (24,4% работников), сельском хозяйстве, охотничьем хозяйстве и связанных с ним услугах (18,8% работников) и деятельности отелей и ресторанов (16,4% работников). Наименьший процент минимальных зарплат отмечен в сфере государственного управления (3% работников). Зарплаты в размере более 5 тыс. грн получали 6,1% украинских работников. Наибольший процент таких зарплат отмечен в сфере финансовой деятельности (22,1% работников), в сфере исследований и разработок в области операций с недвижимостью, аренды, инжиниринга и предоставления услуг предпринимателям (11,1% работников) и в сфере государственного управления (10,4% работников). Наименьший процент зарплат в размере 5 тыс. грн отмечен в сельском хозяйстве, охотничьем хозяйстве и связанных с ним услугах, а также сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи (1,3% работников).