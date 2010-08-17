В списке лучших стран мира Украина заняла 49 место

Известный американский журнал Newsweek опубликовал список 100 лучших для жизни с точки зрения экономики, здравоохранения, качества жизни, образования и политической ситуации стран мира. Украина занимает в этом рейтинге 49 место, сообщает «Зеркало недели». Украина признана страной с наиболее высоким уровнем жизни среди стран с низким уровнем дохода. В той же категории, но среди средних стран, побеждает Куба, а среди средних и крупных — Австралия и Германия. Наша страна также признана самой грамотной страной среди государств с низким уровнем дохода наряду с Албанией — грамотными являются 99% населения. Между тем среди крупных стран наиболее грамотной признана Япония, хотя эта страна тратит на образование только около 3,5% своего ВВП, в то время как США — более 5%. Самой же лучшей страной в мире была признана Финляндия, за ней следует Швейцария и Швеция. В десятку лучших входят также Австралия, Люксембург, Норвегия, Канада, Голландия, Япония и Дания. США занимает 11 позицию, Германия - 12, Великобритания - 14, а Франция 16 строчку. Самой успешной страной в Северной и Восточной Европе является Чехия (25 место), затем Хорватия (28 место) и Польша (29 место). Эстония занимает 32 место, Латвия — 36, Украина — 49, а Россия — 51 место после Кубы. Список замыкает Буркина-Фасо. Как сообщалось, в рейтинге самых счастливых стран мира Украина заняла 73-е место. Эту позицию страна делит с еще пятью государствами: Россией, Румынией, Словакией, ЮАР и Ливаном. 21% людей у нас считают себя счастливыми, 26% — несчастными, 53% — борются с жизненными трудностями.