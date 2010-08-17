В Украине насчитали 397 тысяч безработных

В июле официальный уровень безработицы не изменился и сохранился на уровне 1,4%, информируют Українські Новини. По данным Госкомстата, на 1 августа в Государственной службе занятости было зарегистрировано 0,397 млн безработных. На 1 июля в Государственной службе занятости было зарегистрировано 0,399 млн безработных. Количество безработных, получивших государственную помощь в июле, составило 289,6 тыс. человек, средний размер пособия на одного безработного в июле составил 735,51 гривню. Как сообщалось, в июне официальный уровень безработицы снизился на 0,1 п.п. и составил 1,4%.