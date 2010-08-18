ЕС выделил 81,5 тыс. евро для пострадавших от природных пожаров россиян

Европейский союз выделил более 81 тысячи евро на помощь пострадавшим во время лесных пожаров российским семьям, сообщает во вторник пресс-служба представительства Европейского союза в России, передает «Lenta.ru». «Европейский союз выделил €81589, чтобы оказать незамедлительную гуманитарную помощь 1700 семьям, которые из-за лесных и торфяных пожаров лишились домов и средств существования, в Воронежской, Белгородской, Ивановской, Кировской, Нижегородской и Московской областях», – говорится в сообщении. Помощь в виде продовольственных и непродовольственных товаров предоставляется через региональное представительство Международного фонда общества Красного Креста и Красного Полумесяца. «В пострадавших регионах Российский Красный Крест организует пункты распределения, где будут выдавать комплекты постельного белья, одеяла, подушки, моющие средства, одноразовую посуду, наборы для личной гигиены и продовольственные припасы», – говорится в пресс-релизе.