Госдеп: АЭС в Бушере – объект гражданской ядерной энергетики

Администрация Обамы не увязывает проект строительства Россией атомной электростанции в Бушере с собственными работами Ирана в сфере обогащения урана, сказал и.о. заместителя начальника пресс-службы госдепартамента США Марк Тонер, передает Вести. По его словам, правительство США признает, что сооружение АЭС в Бушере является «проектом гражданской ядерной энергетики». С точки зрения Вашингтона, данный проект «доказывает, что иранцам не нужны собственные объекты обогащения» урана в целях использования таких материалов для выработки электроэнергии, отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства США.