Кабмин действует так же, как правительство Греции перед дефолтом?

Независимые профсоюзы раскритиковали акцию Федерации профсоюзов Украины по пикетированию представительства Международного валютного фонда. Они назвали это маневром по отвлечению внимания общества от власти, сообщает «Немецкая волна». Несколько десятков активистов Федерации профсоюзов Украины, которая сохранилась с советских времен, во вторник пикетировали представительство МВФ в Киеве, требуя пересмотреть условия предоставления многомиллиардного кредита правительству Николая Азарова. Переговоры об отмене ограничений социальной помощи в обмен на предоставление 15,5 миллиардов долларов кредита ФПУ хочет начать в ноябре, когда в Украину прибудет очередная миссия Фонда. Официальные профсоюзы, среди прочего, требуют отменить увеличение пенсионного возраста и повышение цены на газ. В свою очередь председатель Конфедерации независимых профсоюзов Украины Михаил Волынец удивлен тем, что ФПУ не призвала присоединиться к протестам другие профсоюзы, а также население, которое страдает от сокращения социальной помощи. Волинец отметил, что считает акцию ФПУ попыткой отвлечь внимание людей от власти, которая на таких невыгодных условиях берет кредиты у МВФ. И не исключил, что в попытке решить проблемы деньгами населения Кабмин действует так же, как действовало правительство Греции перед дефолтом и массовыми уличными протестами. «Очень примитивная схема поведения нашей власти – она продолжает брать кредиты и говорит, что Международный валютный фонд требует увеличения пенсионного возраста», - замечает Волинец. Он напомнил, что председатель ФПУ Василий Хара является одним из лидеров Партии регионов, а его профсоюзная организация – единственная, которая присутствует на правительственных заседаниях. Сам Хара сообщил, что премьер Азаров игнорировал общение с профсоюзами. Но благодаря вмешательству Президента Виктора Януковича ему, мол, удалось договориться с правительством об упрощении процедуры получения субсидий после подорожания газа и снизить порог требований относительно их предоставления.