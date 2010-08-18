На Донетчине втрое сократился объем иностранных инвестиций

За первое полугодие этого года предприятия Донецкой области получили почти в три с половиной раза меньше иностранных инвестиций, чем в первом полугодии 2009 года. Об этом свидетельствуют данные областного управления статистики. Металлургия и горный комплекс, на которые делают ставку в Донбассе, для западного инвестора не считаются инвестиционно привлекательными, убежден глава Всеукраинского союза ученых-экономистов Александр Кендюхов. По его словам, производственная структура Донбасса не содержит ни одного из трех перспективных мировых направлений для инвестирования, а именно - биотехнологии, информационные технологии и создание новых материалов. Для Донецкой области металлургия, химия и машиностроение являются определяющими отраслями. Именно они больше всего пострадали из-за глобального кризиса, и в данный момент западный инвестор не хочет вкладывать капитал в эти рискованные отрасли за рубежом, отметил в интервью «Немецкой волне» директор Донецкого филиала Национального института стратегических исследований Юрий Макогон. Европейский инвестор значительно уменьшил объем своих инвестиций, а российский, который и дальше активно присутствует в регионе, уступает по масштабам финансирования западным компаниям, добавил эксперт. По мнению Макогона, учитывая экономическую нестабильность, инвестор не стремится в украинскую экономику. Новые ссуды МВФ лишь подчеркивают серьезность положения. Кроме того, система законодательства для ведения бизнеса все еще остается запутанной и слишком бюрократичной для потенциального иностранного инвестора. Судя по всему, новый налоговый кодекс лишь усложнит эту систему, отметил эксперт. С начала года уровень инфляции вырос в несколько раз, отметил директор Консалтинговой лиги Донбасса Борис Дудка. По его словам, деньги инвесторов стремительно обесцениваются. Поэтому понятно, что с повышением уровня инфляции отток капитала будет только расти, подчеркнул Дудка.