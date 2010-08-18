В Украине процветает мошенничество с платежными картами

Национальный банк отмечает увеличение количества мошеннических операций с платежными картами, информируют Українські Новини. Такое увеличение связано с использованием банками устаревших технологий, в частности, карт с магнитной полосой вместо более современных чип-карт. «Учитывая использование большинством украинских банков устаревших технологий, в частности, платежных карт с магнитной полосой, количество мошеннических операций на территории Украины продолжает расти», - отмечается в сообщении НБУ. НБУ подчеркивает, что, по данным Службы безопасности Украины, за период с ноября 2009 года по апрель 2010 года гражданин Украины, используя паспорт с данными на другое лицо, получил несколько карт различных украинских банков и осуществил копирование и воспроизведение на магнитной полосе карт украинских банков информации с платежных карт иностранных финучреждений. В дальнейшем по таким поддельным картам был осуществлен ряд мошеннических операций в торгово-сервисной сети. В этой связи НБУ предлагает банкам незамедлительно принять меры по недопущению проведения расчетов по картам в торгово-сервисных сетях без сверки кассирами информации, нанесенной на платежной карте, с напечатанной на квитанции платежного терминала, в частности, без сверки идентификационного номера платежной карты. Ранее НБУ сообщал об увеличении суммарных убытков банков от мошеннических операций с платежными картами на 6,12 млн гривен до 12,97 млн гривен в 2009 году.