Клюев сделал губернаторам предупреждение

Первый вице-премьер Андрей Клюев предупреждает руководителей ряда областей о необходимости погашения долгов за газ. Об этом он заявил в начале заседания правительства в среду, информирует Украинская правда. «Нормальной организации работы по подготовке к зиме мешает, прежде всего, значительная задолженность за потребленные энергоносители», - сказал Клюев. По его словам, это касается Донецкой, Житомирской областей, а также Севастополя и Киева, «где уровень расчетов за газ значительно отстает». «Предупреждаю руководителей о персональной ответственности за своевременную подготовку всех объектов. Требую конструктивной и слаженной работы энерго-, газо- и теплоснабжающих предприятий», - сказал Клюев. «У нас не должно быть задержек с оплатой за энергоносители», - добавил он.