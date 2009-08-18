Будут ли этой осенью украинцы ездить на новых авто?

Автомобильный рынок Украины переживает далеко не лучшие времена. Продажи машин сократились почти на 80%. И это не предел.

Возможно, уже осенью многие автосалоны превратятся лишь в филиалы для сервисного обслуживания, ведь новые машины ввозить в страну будет невыгодно.

Сложная ситуация

Сегодня уже очевидно, что в период кризиса больше всего пострадал средний ценовой сегмент ($30-40 тыс.). «Я предупреждал об опасности «втюхивания» кредитов, – говорит Олег Назаренко, генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров. По его словам, в предкризисный период распространенной была практика, когда человек, который по своим доходам мог рассчитывать только на бюджетную машину отечественного производства, приносил фальшивую справку с места работы и покупал дорогую иномарку.

Аналитики международного холдинга «Атлант-М» изучили ситуацию на авторынке Украины и пришли к выводу, что роста продаж машин в нашей стране с начала года не наблюдалось. «В I полугодии 2009 года рынок легковых автомобилей в Украине упал на 73,9% против 70% по итогам I квартала 2009», – таковы данные обзора. Было замечено, что гораздо меньше автомобилей продаются в промышленно развитых регионах восточной Украины. По мнению специалистов холдинга, позитивные сдвиги в этой области могут произойти только в конце года.

Меньше всего досталось премиум-сегменту. «Будем откровенны, покупали такие машины либо обеспеченные люди, либо госчиновники, – продолжает Олег Юрьевич. – Элитные авто практически не брали в кредит. А если и брали, то для того, чтобы чиновник мог показать, что ездит на машине, взятой в кредит. На самом деле кредит закрывался буквально через месяц, но документы о займе оставались. Не последнюю роль в этой истории играет славянский менталитет: «встречают по одежке». Представьте себе, что сейчас, особенно когда все боятся ненадежных партнеров, какой-нибудь банкир не поменяет машину на более роскошную. Партнеры сделают свои выводы, а журналисты напишут, что дела у этого человека, наверное, совсем плохи».

Еще одна особенность нынешних времен – рост спроса на машины, бывшие в употреблении. Если в докризисное время покупатели были больше настроены на покупку нового автомобиля, пусть и в кредит, то сейчас ситуация изменилась – желающих купить подержанные иномарки стало больше.

В таких сложных условиях импортеры и дилеры вынуждены думать, как улучшить ситуацию – наступило время проявить смекалку в поисках новых способов привлечения клиентов. Один из них – снизить цены.

Но на самом деле далеко не все спешат устраивать ценопад. Ефим Хазан, вице-президент Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», отмечает, что о снижении цен говорить не приходится. «Потребители продукции украинского автопрома приобретают машины в гривне, а в национальной валюте машины стали только дороже», – говорит он. Также растут в гривне и цены на иномарки.

Вот поэтому некоторые дилеры импортных авто активно распродают автомобили со складов (их по всей Украине примерно 70 тыс.). Тогда скидки могут достигать 50%. Но таких участников рынка не много. В большей мере, это те, кто решил свернуть свой бизнес или вынужден освободить склады. Остальные, а таких большинство, планку не опускают, разве что на незначительные проценты.

Так что о серьезном падении цен пока не может быть и речи. Олег Назаренко объясняет это тем, что в связи с кризисом, когда продажи прекратились, у мировых производителей было два пути: либо, не сокращая производства, сбросить цену, либо производство сократить, а цену оставить прежней. «Остановились, к сожалению, на втором варианте. Производство сократилось, и, естественно, упала рентабельность. Себестоимость автомобиля в течение производства увеличилась», – говорит эксперт.

Надо признать, что некоторые производители уже рапортуют о повышении производства. Это происходит, в основном, за счет антикризисной политики отдельных стран – поддержке отечественного производителя. Например, сейчас в США рассматривают возможность выплаты компенсации в размере 4500 долларов при покупке нового автомобиля. В Германии введена государственная дотация в 2500 евро за утилизацию автомобиля старше девяти лет при покупке новой машины, а также внесены изменения в налогообложение. Результат – по данным Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), продажи легковых автомобилей на немецком рынке в июле выросли почти на 30%. В Италии покупателям обещают возвращать налоги при приобретении отечественного авто. А во Франции сократился спрос на импортные марки, и возросли продажи своих. И все потому, что существует система премирования покупателей новых французских машин. Вот такое стимулирование производства может привести к некоторому снижению и отпускных цен.

Что же может измениться этой осенью в Украине? Многое зависит от судьбы 13% надбавки к пошлине на автомобили. Ведь именно 6 сентября заканчивается срок ее действия. Если надбавка будет отменена (в случае отсутствия решений по этому вопросу на внеочередном заседании Верховной Рады, надбавка автоматически ликвидируется в тот же день), то покупатели могут надеяться на некоторое снижение цен и пополнение складов.

Испытание надбавкой

Как уже говорилось, 6 марта 2009 года в Украине введена 13% полугодовая целевая надбавка к ставкам ввозной пошлины на импортные товары. Цель – поддержка отечественного производителя в условиях кризиса. В ответ на введение надбавки дилеры практически прекратили импорт авто, тем самым демонстрируя, что государственный бюджет явно от этого не в выигрыше. Всемирная торговая организация (ВТО), в свою очередь, оказывает давление на украинские власти, требуя ликвидировать «неоправданный налог» и грозя серьезными штрафными санкциями. Специалисты не исключают, что в ответ ВТО могло бы ввести экспортную пошлину на конкурентоспособные украинские товары, такие как продукцию сельского хозяйства, металл и др.

Сегодня внимание всего автомобильного рынка Украины приковано к дате – 6 сентября. Хотя дилеры не без оснований опасаются, что пошлину могут продлить. В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект № 5033 (авторы – Николай Присяжнюк (Партия регионов), Евгений Сигал (БЮТ) и Андрей Давыденко (НУНС), в котором предлагается временную надбавку 13% продлить еще на год. По словам авторов законопроекта, сегодня ведутся переговоры с представителями ВТО, результатом которых должен стать новый законопроект, учитывающий позиции всех сторон. «Финансовые поступления в результате действия надбавки будут направляться в специальный аграрный фонд для использования в целях увеличения рабочих мест и развития животноводства, включая селекцию и племенную работу», – говорит Николай Присяжнюк, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений. Напомним, это уже второй законопроект, которым народные депутаты предлагают продлить срок действия 13-процентной надбавки на импорт. Первый, №4767, внес народный депутат Сергей Терехин.

Интересно, что антикризисные меры в виде надбавки не помогли и отечественным производителям. «Эта надбавка к пошлине была введена уже после того, как на таможенную территорию Украины было завезено большое количество автомобилей, – констатирует Ефим Зейликович. – По экспертным оценкам, на 1 апреля 2009 года товарные остатки на складах продавцов составляли от 100 до 120 тыс. автомобилей. Таким образом, после введения надбавки импорт машин был остановлен, а при нынешних объемах продаж этих машин хватит как минимум до начала четвертого квартала текущего года. К сожалению, интерес потребителей к автомобилям, произведенным в Украине, не повысился. В основном потому, что экономический кризис ударил именно по тем слоям населения, которые являются основным потребителем продукции украинского автопрома. Но если в сентябре надбавка будет отменена, на рынок хлынут дешевые автомобили, в основном, китайского производства. И ничем не защищенный украинский автопром окажется в очень сложном положении».

Также против надбавки выступают и в Государственной таможенной службе. Там говорят, что эффект от ее введения минимальный, а ущерб для бюджета – серьезный. Для сравнения: на территорию Украины в январе-июле было ввезено 37,4 тысяч автомобилей, а за такой же период прошлого года – 225,2 тысяч. С начала марта импорт автомобилей в Украину составил всего лишь 3,5%.

«В случае если действие надбавки продлят, у импортеров будет два выхода: либо завозить автомобили и растамаживать их по новым правилам и увеличить на них цену, либо на какое-то время, как ни горько об этом говорить, прекратить импорт. Сейчас все предприятия-автоимпортеры принадлежат уже международным корпорациям. А если им не выгодно, они перестанут импортировать машины, оставив филиалы для сервисного обслуживания», – считает генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров.

Эксперты также прогнозируют, что надбавку могут отменить на время. Тогда во Всемирную торговую организацию отрапортуют, что резолюция выполнена, а уже спустя несколько дней Верховная Рада принимает закон о новой подобной – 12%, 13%, 15%, которая будет называться по-другому. И свежие документы будут направлены в ВТО. Но пока их рассмотрят, пройдет три месяца, пока примут решение – еще три. Участникам рынка в Украине все это время придется быть очень осмотрительными в формировании новых заказов и внимательно следить за запасами старых партий у конкурентов.

Невыгодное кредитование

Несмотря на тяжелое положение на авторынке, у дилеров и импортеров есть надежда – с середины лета банки возобновили кредитование, в том числе они дают займы и на покупку авто. Правда, подобных прецедентов не так много – по данным Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров, если в минувшем году продажи автомобилей в кредит составляли около 70% от общего объема, то сейчас этот показатель колеблется на уровне 4-6%.

Такие цифры можно объяснить не всегда выгодными условиями для клиента – процентные ставки выросли, равно как и первый взнос при покупке авто, увеличилось количество гарантийных документов.

Таким образом, если банки даже и декларируют возобновление кредитования, то на самом деле кредит получить не так просто. Финпредприятия проверяют все тщательно. Например, на сотрудничество с банком может надеяться только человек с белой зарплатой, а еще лучше при наличии собственного бизнеса. Иногда, чтобы получить положительный ответ, официальный доход заемщика должен быть в три раза выше, чем ежемесячный платеж по кредиту. Если учитывать, что многие украинцы так и получают зарплату в конверте, то этот факт может стать основной преградой в процессе возобновления массового кредитования. Так же мало кто согласится на мизерный аванс. Летом был зафиксирован случай, когда один украинский банк предлагал кредит при условии аванса в размере 90%. Еще одно нововведение – сотрудничество конкретных банков с конкретными автодилерами. Так же уменьшился и срок кредитования – если раньше машину можно было взять в кредит на семь лет, то теперь максимум на пять.

Кроме того, надо учитывать и психологический фактор – если кому-то из наших знакомых «посчастливилось» в период кризиса жить с кредитом, особенно валютным, мы очень долго будем взвешивать все «за» и «против» перед тем, как согласиться на подобную авантюру.

По убеждению Олега Назаренко, рано или поздно автомобильные компании придут к выводу, что лучше не сокращать производство, а все-таки держать его. «Ведь в таком случае себестоимость автомобиля уменьшается, – говорит он. – Будет гораздо лучше, если сами компании будут отдавать авто хотя бы за 30% предоплаты – люди рано или поздно все-таки будут платить. А останавливать заводы – нельзя». В Польше уже сейчас банковские кредиты для покупки автомобилей заменили займами от кредитной организации автоимпортеров.