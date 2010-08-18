FT: Украина сократит экспорт зерна

Украина, один из самых больших в мире производителей зерна, введет квоты на экспорт зерновых, пишет со ссылкой на министерство аграрной политики Николая Присяжнюка Роман Олеарчик в британской The Financial Times. В статье «Украина вдвое уменьшит экспорт зерновых» отмечается, что сокращение экспорта Украиной после запрещения на вывоз зерновых из России вызывает в мире опасения «повторения продовольственного кризиса 2007-08 годов». Окончательное решение об объеме квот должно быть принято в среду после консультаций правительства с зернотрейдерами. Причиной запрета министр назвал необходимость гарантировать «продовольственную безопасность» страны после того, как неблагоприятная погода привела к потере значительной части урожая. Издание также отмечает, что Украина является наибольшим экспортером ячменя и ее часть на мировом рынке этого вида зерна составляет 35%. Полный перевод этого и других материалов читайте в течение дня на «InoZMI».