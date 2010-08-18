Товарооборот между Украиной и РФ вырос в 2 раза

Товарооборот между Украиной и Россией вырос практически вдвое по сравнению с показателями прошлого года. Об этом в интервью газете Известия в Украине сообщил посол Украины в Российской Федерации Владимир Ельченко. «Для Украины важно, чтобы наши двусторонние договоренности об экономическом сотрудничестве работали на развитие и благо наших стран и народов. У нас есть четкий план взаимодействия на двустороннем уровне. Во-первых, реализация в полном объеме договоренностей, достигнутых по результатам третьего заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательствованием президентов Украины и России, состоявшегося в мае в Киеве, а также последнего заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества под председательствованием глав правительства наших государств, которое было проведено в апреле в Сочи. На сегодня уже есть конкретные результаты. Наиболее существенным среди них является значительный рост товарооборота между нашими странами — практически вдвое по сравнению с показателями прошлого года. Общий товарооборот за шесть месяцев текущего года составляет $15 млрд 146 млн», - сказал посол. Ельченко надеется, что уже в ближайшее время окончательно решится вопрос о передаче Украине одного из лучших выставочных павильонов на бывшей ВДНХ в Москве. «В результате украинские компании получат прекрасную площадку для продвижения своей продукции на российский рынок. Кроме уникальных возможностей для налаживания бизнес-контактов, не следует забывать, что этот выставочный комплекс ежегодно посещает более 10 млн человек», - отметил он. Посол также подчеркнул, что Украина и Россия заинтересованы в сотрудничестве, прежде всего, в сфере высоких технологий, создании совместных предприятий в сфере авиастроения, атомном машиностроении и судостроении. Важным направлением сотрудничества остается реализация совместных проектов по разработке нефтегазовых месторождений на территориях Украины и России. «При объединении потенциалов двух стран стороны, в первую очередь, исходят из экономической целесообразности и необходимости повышения конкурентоспособности наших предприятий на мировых рынках», - сказал Ельченко. «Мы положительно оцениваем перспективу создания совместных предприятий в различных отраслях экономики. Но решающим критерием для украинской стороны всегда являются национальные интересы», - подчеркнул посол.