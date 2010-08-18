Нацбанк ожидает инфляцию на уровне не более 10-12%

Национальный банк Украины ожидает в 2010 году инфляцию на уровне не более 10-12%, базовую инфляцию – 8-10%. Об этом сегодня журналистам сообщил исполнительный директор по экономическим вопросам НБУ Игорь Шумило, информирует УНИАН. «Есть все основания для того, чтобы удержать инфляцию в этом году на уровне 10-12%, базовую инфляцию – 8-10%. И на этой основе создавать фундамент, с учетом административного повышения цен в следующем году, выхода в среднесрочной перспективе на инфляцию 5-7%, а в дальнейшем 5%», - сказал Шумило. При этом относительно показателя инфляции в августе он сообщил, что основное влияние на него будет оказывать повышение цен на газ для населения, а также повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. «Наша оценка инфляции на август оптимистическая – нуль, пессимистическая – около 1%», - сказал Шумило. Как сообщалось, Министерство экономики Украины ожидает замедление темпов инфляции в 2010 году до 12% с 12,3% в 2009 году. Об этом сообщил 13 августа журналистам директор департамента развития секторов экономики Министерства экономики Украины Олег Пендзин. По его словам, министерство обновило оценку динамики цен по итогам переговоров с Международным валютным фондом.