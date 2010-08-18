Британская компания готова вложить $200 млн в строительство аэропорта в Крыму

Инвестиционная кампания Shanti Capital Ltd (Великобритания) заявила о готовности инвестировать от $200 млн в проект развития инфраструктуры Севастополя, в частности строительство международного аэропорта на базе аэропорта «Бельбек». Об этом, как передает Интерфакс-Украина, сообщил журналистам в среду директор представляющего британскую компанию ООО «Шанти Украина» Николай Березин. «Сумма возможных инвестиций будет начинаться с $200 млн. Это чисто аэропорт. Но есть еще рекреационная зона, гостиницы и другие объекты», - сказал он. Председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий Саратов, в свою очередь, отметил, что строительство международного аэропорта повысит инвестиционную привлекательность города. «По западноевропейским меркам, город с 300 тыс. жителей и выше, не имеющий аэропорта, расположенного ближе, чем в 40 минутах езды, не представляет интереса для инвесторов с точки зрения развития. А именно этот недостаток города с реализацией проекта и будет устранен», - сказал Саратов. «Мы договорились с нашим инвестором, что мы должны в максимально короткие сроки реализовать проект. При этом реализация проекта будет возможна, если его поддержит сессия городского совета», - добавил глава горгосадминистрации. Функционирование гражданского аэропорта «Бельбек» возобновилось 30 мая 2010 года. Авиакомпания «Днипроавиа» 30 апреля 2010 года объявила о намерении выполнять рейсы из Севастополя в Днепропетровск, Киев и Москву. Позже, в мае, авиакомпания «АэроСвит» заявила о заключении код-шерингового соглашения с «Днипроавиа» о совместном обслуживании воздушных линий Киев-Севастополь и Днепропетровск-Севастополь. Ранее Винницкая областная государственная администрация сообщала об интересе к развитию городского аэропорта со стороны Shanti Capital. В частности, потенциальный инвестор заявлял о готовности вложить в развитие объекта $200 млн, построив за эти средства грузовой терминал и логистический центр. Кроме того, Shanti Capital рассчитывает привлечь в Винницу низкобюджетных авиаперевозчиков и за счет этого увеличить пассажиропоток в аэропорту до 18,5 млн человек в год.