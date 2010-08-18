ФГИУ собирается продать 50,1% акций Лисичанского завода резиновых техизделий

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в Луганской области начал подготовку к проведению конкурса по продаже пакета акций ОАО «Лисичанский завод резиновых технических изделий». Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на публикацию в официальном издании «Ведомости приватизации». К продаже предлагается 50,131% уставного капитала общества. ОАО «Лисичанский завод резиновых технических изделий» (г. Лисичанск, Луганская обл.) производит рукава резиновые высокого давления с металлической оплеткой, рукава напорные долгомерные, для газовой сварки и резки металлов; формовые и неформовые шланги для комплектации узлов, машин и механизмов, которые применяются в различных отраслях промышленности; надувные изделия из прорезиненных тканей - лодки, пневмокаркасные боксы, жилеты надувные, блокбазы для горноспасателей и др. 50,131% акций ОАО «Лисичанский завод резиновых технических изделий» принадлежат ФГИУ, 34,54% - ОАО «МФС» (номинальный держатель).