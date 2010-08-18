МВФ не требовал повышать цену на газ на 50% - бывший министр ЖКХ

Международный валютный фонд не требовал от украинского правительства повышения цены на газ на 50%. Об этом в интервью УНИАНу заявил министр коммунального хозяйства в правительстве Юлии Тимошенко Алексей Кучеренко. По его убеждению, тарифы и тарифная политика – главный фактор существования и развития жилищно-коммунального хозяйства, прежде всего таких структур, как теплокоммунэнерго, водоканалы. «Но до последнего момента мы подменяли разумную, прозрачную, четкую, последовательную, оптимальную политику лозунгами: чем больше бюджетных денег засадим коммунальщикам, тем, мол, лучше. Все правительства вели игру: ежегодно коммунальщики пытались вытянуть как можно больше денег из государственного и местных бюджетов, а затем бесконтрольно их куда-то запустить. Поэтому в ЖКХ шли миллиарды гривен, но ничего не улучшалось. И тарифами как инструментом развития этих предприятий просто пренебрегали», - отметил Кучеренко. «Сегодня ничего в тарифной политике не изменилось, потому что и методология, и инструментарий остались старыми, но принято волевое решение повысить цену на газ. При этом, как жупелом, прикрываются требованием МВФ. Хотел бы уточнить. Это не было требованием МВФ поднять цену на газ на 50%. МВФ всегда говорил: сделайте цену на услуги ЖКХ экономически обоснованными. А сегодня, после этого волевого и в принципе необходимого решения, возникает вопрос: а куда пойдут деньги от подорожания? На увеличение газа собственной добычи? На улучшение работы и уменьшение потерь газовых сетей? На улучшение качества газа?» - отметил он.