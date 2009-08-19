На инфляцию невозможно повлиять. Ее можно только переждать

Валерий Новицкий считает, что улучшение показателей темпов падения ВВП не означает серьезного улучшения состояния украинской экономики, поскольку на сегодняшний день нет никаких оснований говорить о том, что в Украине начались хоть какие-то структурные реформы.Экономист согласен: действительно, ВВП падает медленнее. Но за счет чего? «Интерпретировать этот факт можно по-разному», - говорит он. Господин Новицкий допускает, что это связано со временным увеличением спроса на украинские товары в мире, но это совершенно не значит, что нам есть чем гордиться.В свою очередь, Ильдар Газизуллин обратил внимание на то, что отечественная статистика не точна, поэтому доверять ей на сто процентов не стоит. Он отметил, что в течение последнего полугодия можно было наблюдать разносторонние тенденции. С одной стороны, «в летние месяцы улучшилась ситуация в металлургии», с другой – «продолжалась негативная динамика и ухудшалась ситуация в торговле». Теперь вопрос в том, какая из тенденций победит, – позитивная или негативная. Экономист верит в победу первой.«Украина утратила абсолютно все приоритеты и сейчас находится в болоте глобальной периферии», - утверждает Валерий Новицкий. По словам экономиста, времена меняются, мир переходит на новую ступень развития, а Украина… превращается в банановую республику.Посудите сами. Если в прошлом веке индустриальная страна считалась передовой, то сегодня индустриальной страной называют страны с трудоемким, энергоемким производством. Мировыми лидерами становятся страны с «интеллектуальным» производством, «когда в одном килограмме продукции могут быть сконцентрированы миллионы или десятки миллионов долларов».Зато, «сколько бы банановая республика не продавала свои бананы, ситуация в экономике не улучшится. Не улучшится потому, что, с одной стороны, деньги получают те структуры, которые работают в совершенно определенных отраслях». С другой стороны, денег, поступающих от бананов, не хватит на развитие информационно емкой экономики.Отвечая на вопрос «Главреда», когда следует ждать окончательного превращения Украины в банановую республику, Валерий Новицкий заявил: «Украина уже превратилась в банановую республику, Украина уже отсталая страна».Ильдар Газизуллин высказал более оптимистическую точку зрения. Он не считает, что сегодняшнее положение Украины столь беспомощно. Экономист отметил, что уровень жизни в Украине – не самый худший, поэтому она не должна претендовать на статус «банановой республики». «Действительно, у нас есть примитивная система экономики, промышленности, но я думаю, что у Украины есть преимущества, естественные преимущества, которые не могут не использоваться», - сказал он.«Не может угрожать то, что уже случилось», - поставил точку в диалоге господин Новицкий.«Еще полгода назад было замечено, что структура инвестиций в Украине еще хуже, чем сама экономика», - начал Валерий Новицкий. По словам экономиста, неутешительная правда заключается в том, что все время независимого существования Украина вкладывала средства в устаревшее производство третьего уклада, в то время как мир ежедневно продвигался в направлении информационных технологий.«Что у Украины есть? Украина не активна в реальном секторе, и, хуже всего - в Украине деградируют те отрасли, которые могли бы стать локомотивными для украинской экономики». Поэтому ближайшая перспектива Украины – «дальнейшее отставание и превращение в придаток к экономикам других стран».Кто виноват в таком положении вещей? Нет, не правительство. И даже не все правительства вместе взятые. Господин Новицкий возлагает ответственность на унаследованную всеми правительствами «порочную парадигму развития».«Сейчас не идет речь о критике какого-то конкретного правительства. Речь идет о той парадигме, которую копирует любое находящееся у власти в Украине правительство. Идет речь о системном падении украинской экономики, о хронической структуре деградации украинской экономики. Это происходило в течение всего периода украинской независимости. Речь не о том, что какое-то правительство может быть лучше или хуже. Не в этом проблема. Проблема в том, что у Украины нет внутреннего стержня, на который бы нанизывались приоритеты, которые следует отстаивать нашему государству», - сказал экономист.В проекте Бюджета-2010 заложен показатель инфляции в размере 9,7%. Ильдар Газизуллин рассказал, что исследования МЦПИ подтверждают этот прогноз. «Прогноз инфляции МЦПИ на этот год – 16%, на следующий – 10%», - отметил экономист.Вместе с тем, господин Газизуллин считает, что прогноз – это прогноз, и он не обязательно должен оправдаться. Прежде всего, потому, что инфляция – показатель, на который трудно повлиять.«К сожалению, население часто думает, что правительство борется с инфляцией, влияет на нее. Это не совсем так», - рассказал эксперт. По его мнению, инфляцию прежде всего определяют цены на так называемые регулируемые услуги, прежде всего на коммунальные. Но цены на газ и нефть – объективные факторы, на которые нельзя повлиять.В Украине начинают считать совсем не с той стороны, с какой стоит считать», - прокомментировал прогноз инфляции Валерий Новицкий. «Инфляция – индикатор множества процессов, происходящих в экономике», - говорит он.Экономист выразил удивление по поводу того, что украинцы обращают слишком уж большое внимание на прогнозы по инфляции. По его мнению, «не стоит сегодня ставить целью выйти на определенный уровень инфляции до тех пор, пока мы не выяснили, как должна развиваться национальная экономика».Валерий Новицкий рассказал, что есть инфляция и инфляция. Если она является следствием спекуляций на валютном рынке, это, конечно, плохо. В то же время, если инфляцию вызвали инвестиции средств в реальный сектор экономики, в производство, с ней можно смириться, поскольку достигается главная цель – национальное производство выходит из кризиса. «А мы говорим о том, что должна быть инфляция, при том, что ничего полезного в экономике Украины не происходит».Экономист привел пример России. «Российская система очень подобна украинской экономике. Там происходит радикальное увеличение правительственного финансирования национальной экономики, ввиду кризиса в системе кредитования. Я уже не говорю об Америке, о Западной Европе и о Китае, где радикально увеличиваются объемы участия государства в собственной национальной экономике». Зато Украина находится под воздействием «абсолютно бессмысленных утверждений о том, что нужно начать с инфляции и потом ждать того, что, возможно, станет развиваться реальный сектор экономики».Тем не менее, эксперт считает, что уровень инфляции в 9,7%, заложенный в бюджет, будет превышен.Ильдар Газизуллин считает, что на сегодняшний день существует риск превышения предельного показателя дефицита бюджета, установленного МВФ на уровне 6%.В числе причин невыполнения обязательств перед Международным валютным фондом эксперт отмечает предвыборную кампанию и популизм власти. Господин Газизуллин видит в «определенных намерениях и определенных действиях» правительства Тимошенко угрозу существенного разбалансирования бюджета – «если не нынешнего года, то следующего».«Если случится так, что будет оказываться давление на Национальный банк, который будет пытаться удержать обменный курс за счет своих резервов, это может создать большие риски для возврата внешних долгов в следующем году». Ильдар Газизуллин также считает, что напряжение по сдерживанию инфляции до президентских выборов может вызвать взрыв инфляции сразу после их завершения «и привести к еще большей инфляции, к большим бюджетным расходам и, соответственно, к большему дефициту бюджета».Вместе с тем, экономист считает неуместным говорить сегодня о таком источнике пополнения бюджета, как приватизация крупных объектов, таких как Одесский припортовый завод, «Укртелеком» и облэнерго, – «прежде всего из-за политического фактора, политической конкуренции. К сожалению, все важные решения невозможны без согласия всех ключевых политических игроков. Я думаю, такое согласие в этом году не будет достигнуто», - объяснил господин Газизуллин.