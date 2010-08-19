Украине угрожают штрафные санкции от ВТО

Минэкономики обнародовало проект постановления о введении квот на экспорт зерна из Украины. Экспортеры просят не спешить с ограничениями. Кроме того, претензии могут возникнуть у Всемирной торговой организации, сообщает «Немецкая волна». Постановление о введении квот на экспорт зерна из Украины должны принять на будущей неделе. Правительство хочет ограничить вывоз зерновых из Украины, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке. Экспортерам будет разрешено продавать за пределы Украины до полутора миллионов тонн пшеницы, миллион тонн ячменя и 10 тысяч тонн ржи. Обосновывают внедрение таких квот неблагоприятными погодными условиями во время дозревания и сбора зерновых. Вступить в силу ограничение должно с 1 сентября этого года и продлиться до 31 декабря. Украинская зерновая ассоциация возмущена такими квотами, ведь по их подсчетам Украина способна экспортировать 15 миллионов тонн зерновых. Уже в настоящее время в портах пролеживает больше полутора миллиона тонн зерновых, предназначенных для отправления за границу, утверждают в ассоциации. Поэтому экспортеры просят по крайней мере отсрочить ограничение на вывоз зерна. Эксперт аграрных рынков Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Сластен убежден, что претензии экспортеров оправданы. «Это квоты, которые будут сдерживать наш экспорт, потому что потенциал значительно больше. По крайней мере, если верить статистике, мы соберем 40 миллионов тонн зерновых. Тогда экспортные возможности Украины в пределах 15-17 миллионов тонн зерновых», - отмечает Сластен. По его словам, такие заниженные квоты свидетельствуют лишь о том, что продовольственного зерна в Украине будет гораздо меньше, чем прогнозировалось, и с введением квот правительство хочет сдержать цены на хлеб. Впрочем, по убеждению аналитика, лучше было бы субсидировать хлебопеков, поскольку через экспортное ограничение пострадают сельхозпроизводители и дотировать их очень сложно. Кроме того, эксперты замечают, что Украина должна убедить ВТО, что ограничение экспорта зерновых угрожает национальной безопасности страны. Если обоснования будут не убедительны, то Украине угрожают штрафные санкции, говорят специалисты. Всемирная торговая организация, к которой Украина присоединилась больше двух лет назад, позволяет ограничение экспорта лишь в случае угрозы национальной безопасности, объяснил экономист Национального института стратегических исследований Дмитрий Покрышка. По его словам, вероятный недостаток зерновых в Украине из-за неблагоприятных погодных условий касается именно продовольственной безопасности, к чему может апеллировать правительство, убежден эксперт. Он уверен, что квотирование на экспорт зерновых вызовет неудовлетворение иностранных торговых партнеров, однако украинская сторона может использовать свое суверенное право применить экспортные ограничения. «Украинское правительство должно четко объяснить также торговым партнерам, почему оно прибегает к таким мерам, - говорит эксперт. - Потому что очень частое применение экспортных ограничений вызовет негативную реакцию стран-партнеров. Но когда действительно есть проблемы с урожаем, растут цены на продукты, то можно применять такие меры». Покрышка настаивает, чтобы украинское правительство четко просчитало, насколько положительный эффект от введения квот на зерновые будет больше возможных потерь в сотрудничестве с партнерами.