Украине угрожают штрафные санкции от ВТО

19 августа 2010, 09:03

Минэкономики обнародовало проект постановления о введении квот на экспорт зерна из Украины. Экспортеры просят не спешить с ограничениями. Кроме того, претензии могут возникнуть у Всемирной торговой организации, сообщает «Немецкая волна». Постановление о введении квот на экспорт зерна из Украины должны принять на будущей неделе. Правительство хочет ограничить вывоз зерновых из Украины, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке. Экспортерам будет разрешено продавать за пределы Украины до полутора миллионов тонн пшеницы, миллион тонн ячменя и 10 тысяч тонн ржи. Обосновывают внедрение таких квот неблагоприятными погодными условиями во время дозревания и сбора зерновых. Вступить в силу ограничение должно с 1 сентября этого года и продлиться до 31 декабря. Украинская зерновая ассоциация возмущена такими квотами, ведь по их подсчетам Украина способна экспортировать 15 миллионов тонн зерновых. Уже в настоящее время в портах пролеживает больше полутора миллиона тонн зерновых, предназначенных для отправления за границу, утверждают в ассоциации. Поэтому экспортеры просят по крайней мере отсрочить ограничение на вывоз зерна. Эксперт аграрных рынков Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Сластен убежден, что претензии экспортеров оправданы. «Это квоты, которые будут сдерживать наш экспорт, потому что потенциал значительно больше. По крайней мере, если верить статистике, мы соберем 40 миллионов тонн зерновых. Тогда экспортные возможности Украины в пределах 15-17 миллионов тонн зерновых», - отмечает Сластен. По его словам, такие заниженные квоты свидетельствуют лишь о том, что продовольственного зерна в Украине будет гораздо меньше, чем прогнозировалось, и с введением квот правительство хочет сдержать цены на хлеб. Впрочем, по убеждению аналитика, лучше было бы субсидировать хлебопеков, поскольку через экспортное ограничение пострадают сельхозпроизводители и дотировать их очень сложно. Кроме того, эксперты замечают, что Украина должна убедить ВТО, что ограничение экспорта зерновых угрожает национальной безопасности страны. Если обоснования будут не убедительны, то Украине угрожают штрафные санкции, говорят специалисты. Всемирная торговая организация, к которой Украина присоединилась больше двух лет назад, позволяет ограничение экспорта лишь в случае угрозы национальной безопасности, объяснил экономист Национального института стратегических исследований Дмитрий Покрышка. По его словам, вероятный недостаток зерновых в Украине из-за неблагоприятных погодных условий касается именно продовольственной безопасности, к чему может апеллировать правительство, убежден эксперт. Он уверен, что квотирование на экспорт зерновых вызовет неудовлетворение иностранных торговых партнеров, однако украинская сторона может использовать свое суверенное право применить экспортные ограничения. «Украинское правительство должно четко объяснить также торговым партнерам, почему оно прибегает к таким мерам, - говорит эксперт. - Потому что очень частое применение экспортных ограничений вызовет негативную реакцию стран-партнеров. Но когда действительно есть проблемы с урожаем, растут цены на продукты, то можно применять такие меры». Покрышка настаивает, чтобы украинское правительство четко просчитало, насколько положительный эффект от введения квот на зерновые будет больше возможных потерь в сотрудничестве с партнерами.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять