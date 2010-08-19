FT: Украина отсрочила продовольственный кризис

Цена пшеницы на биржах сразу упала, как только Украина вчера отложила решение о квотах на экспорт зерна для более глубокого исследования вопроса. Об этом сообщает Роман Олеарчик британской The Financial Times. С июня пшеница в мире подорожала более чем наполовину, ячмень - вдвое. Украинские планы ограничить вывоз зерновых добавили давление на рынок, образовавшееся после российского запрета на экспорт. Правда, цена несколько стабилизировалась в ожиданиях на хороший урожай в США - это главный экспортер пшеницы на планете. Опасность продовольственного кризиса в мире, хотя и небольшая, остается, и Мировой банк призвал другие страны не принимать такие протекционистские меры, как применила Россия и собирается Украина. Не решая проблемы, эти меры только существенно повышают цены. Полный перевод этого и других материалов читайте в течение дня на «InoZMI».