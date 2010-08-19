МВД допускает подработку своих сотрудников

Начальник департамента государственной службы по борьбе с экономической преступностью Министерства внутренних дел Валерий Коряка допускает подработку сотрудниками милиции на другой работе во внеурочное время лишь в случае урегулирования этого вопроса на законодательном уровне. Об этом он сказал на брифинге, информируют Українські Новини. «То, что касается меня, но я уверен, что это касается и других руководителей департаментов МВД - мы госслужащие, если это (подработка во внеурочное время на другой работе) и будет - это должно регламентироваться законодательством», - сказал он. При этом Коряка отметил, что, несмотря на тот факт, что сотрудники милиции являются социально незащищенной категорией населения, они не могут работать на другой работе во внеурочное время, поскольку это не разрешено законом. Ранее СМИ сообщили, что начальник Главного управления МВД в Крыму Александр Просолов выступил с инициативой предоставления разрешения сотрудникам милиции подрабатывать во внеурочное время на работе, которая не противоречит интересам службы. Он выступил с таким предложением после визита в Литву, где сотрудникам милиции разрешено заниматься такой деятельностью. Напомним, с 1 мая МВД увеличило на 100 гривен выплаты рядовым сотрудникам милиции, младшему руководящему составу органов внутренних дел.