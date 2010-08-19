Украина рассчитывает на китайские кредиты

Китайская сторона готова к значительным инвестициям в украинскую экономику. Об этом в интервью газете «День» сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Китайской Народной Республике Юрий Костенко. «Мы рассчитываем на китайские кредиты. Сегодня наработанный сторонами кредитный портфель составляет около 8 млрд долларов США. Переговоры по некоторым направлениям ведутся уже не первый год. Китайская сторона готова к значительным инвестициям в украинскую экономику. Конечно, на определенных условиях. И главным из них является гарантия политической, а, следовательно, и экономической стабильности в нашем государстве. В Пекине трудно понимают украинские недавние реалии, когда для социально значимого проекта, который прорабатывался и украинской, и китайской сторонами немало месяцев, правительство готово предоставить государственные гарантии, а другая ветвь власти своим указом их отменяет», - рассказал Костенко. По его словам, новое руководство Украины ввело Китай в число приоритетных направлений внешней политики, рассматривая сотрудничество с ним как один из определяющих факторов успешной модернизации национальной экономики. «Очень важно, когда очерченные приоритеты, слова не расходятся с реальными делами», - подчеркнул посол. Что касается экономической составляющей государственного визита Виктора Януковича в Китайскую Народную Республику и Гонконг, который запланирован на 2-5 сентября, то она будет масштабной и существенной, отметил посол. Кроме подписания ряда соглашений экономического направления, в Пекине и Гонконге пройдут бизнес-форумы с участием представителей ведущих компаний и предприятий Украины и Китая. «Официальные лица, включая руководство государства, воспринимают Украину как надежного друга и партнера китайского народа. Высоко ценят в Пекине то, что наши позиции практически полностью совпадают по всем главным международным и чувствительным для китайской стороны вопросам. Это дает основание верить, что после государственного визита в КНР Президента Украины Виктора Януковича наши дружественные отношения обретут уровень стратегического партнерства», - отметил Костенко.