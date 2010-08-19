В Минтопэнерго решили обжаловать «газовое» решение Стокгольмского арбитража

Министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко поручил Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» подать апелляцию на определение Шевченковского районного суда Киева от 13 августа, который подтвердил решение Стокгольмского арбитражного трибунала, обязавшего госхолдинг вернуть швейцарской RosUkrEnergo AG 11 млрд куб. м газа и выплатить штраф в товарной форме в размере 1,1 млрд куб. м газа. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. «Министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко дал поручение НАК «Нафтогаз Украины» подготовить представление относительно апелляционного обжалования постановления Шевченковского районного суда Киева от 13 августа 2010 года по решениям Арбитражного трибунала при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма», - говорится в заявлении пресс-службы Минтопэнерго, распространенном в четверг. Напомним, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть RosUkrEnergo 11 млрд куб. м газа, а также выплатить компании установленный контрактом штраф в товарной форме в размере 1,1 млрд куб. м газа. RosUkrEnergo для исполнения решения Стокгольмского арбитража в Украине подал иск в Шевченковский районный суд Киева, который своим определением от 13 августа подтвердил вердикт международного арбитража.