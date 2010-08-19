За 2 года 6 работников «Мотор Сичи» обворовали предприятие на 4 млн грн

На ОАО «Мотор Сич» более двух лет действовала организованная преступная группа, которая похитила авиадетали на сумму около 4 млн грн. Как сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, шести работникам предприятия предъявлены обвинения в серии краж деталей авиационного назначения. В ходе досудебного следствия установлено, что похитители совершали крупные хищения с апреля 2008 года по июнь 2010 года. Украденные авиадетали, стоимость которых достигает 4 млн грн, члены организованной преступной группы планировали продать в Россию. Прокуратура Запорожской области направила в суд уголовное дело по обвинению в хищениях шести человек. «В ходе следствия похищенные детали и материальные убытки были возвращены предприятию», – отметили в пресс-службе прокуратуры. ОАО «Мотор Сич» - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также для промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в 106 стран мира.