Американская торговая палата просит Украину возобновить экспорт зерна

Украинское правительство ввело нетарифные торговые барьеры, которые фактически остановили экспорт зерна из страны, одновременно ухудшая международную репутацию Украины и снижая ее налоговые поступления. Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, говорится в открытом письме Американской торговой палаты и Американо-украинского бизнес-совета (USUBC) украинским властям. «Необоснованные и ограничительные меры со стороны правительственных структур повредят репутации Украины как надежного международного торгового партнера и как страны, в которую следует инвестировать», – отмечается в документе, направленном в четверг Президенту и его Администрации, премьеру, профильным вице-премьерам и министру агрополитики. Помимо того, копию этого письма Американская торговая палата и USUBC направили послам США, ЕС, Германии в Украине, а также в представительства Всемирного банка и Международного валютного фонда. Авторы документа констатируют, что экспорт зерна приостановлен из-за не предусмотренного законом вмешательства Государственной таможенной службы в процедуру проверки качества зерна с привлечением судебных институтов и последовавших за этим необоснованных обвинений в адрес зернотрейдеров в манипулировании качеством зерна. Помимо того, экспортеры не могут получить вагоны для отправки зерна в порты, а местные органы власти требуют от них совершения сделок с зерном по нерыночным ценам. По мнению Американской торговой палаты и USUBC, если Украина таким путем пытается добиться низких цен на хлеб в условиях подорожания зерна на мировом рынке, то этот путь ошибочен, а вместо него следовало бы предоставить субсидии нуждающимся Авторы письма считают, это проблема может быть решена в срочном порядке и готовы работать с правительством, чтобы найти приемлемое решение.