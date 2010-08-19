Безсмертный: Вступление Украины в Таможенный союз пока невозможно

Вступление Украины в Таможенный союз Беларуси, России и Казахстана возможно в принципе, но не сегодня. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной Дню Независимости Украины сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный. «Что касается вопроса вступления Украины в Таможенный союз, то я бы сказал так: никогда не говори «никогда», - отметил Безсмертный. - Если экономические мотивы позволят Украине видеть в этом свой интерес, то Украина с удовольствием пойдет на такое сотрудничество. Вместе с тем на сегодняшний день, к сожалению, вступление Украины в Таможенный союз станет огромнейшим проигрышем для нашей страны… Поэтому на данный момент это невозможно». «Украина является членом Всемирной торговой организации. Поэтому для страны открыт весь мировой рынок. Надо понимать, что если мы примем решение о вступлении в Таможенный союз, то нам надо выходить из ВТО. Сделать выбор – или рынок 160 стран, или трех стран. Наша позиция состоит в том, чтобы, оставаясь членом ВТО, искать формы и способы сотрудничества с государствами Таможенного союза и искать пути и способы, чтобы страны Таможенного союза могли сотрудничать со странами ВТО», - сказал посол.