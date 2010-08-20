Предприятия ЖКХ за полгода увеличили убытки на 14,5%

Украинские предприятия жилищно-коммунального хозяйства за январь-июнь 2010 года увеличили убытки на по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 968,4 млн грн. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины. Наиболее убыточными в первом полугодии 2010 года были предприятия Луганской, Харьковской и Днепропетровской областей. По данным министерства, дебиторская задолженность предприятий ЖКХ с начала года выросла на 10,5% и достигла 12,2 млрд грн. При этом в Тернопольской, Закарпатской, Черниговской, Житомирской, Киевской, Донецкой областях и в Автономной Республике Крым прирост задолженности составляет 12-36%, что значительно превышает средний показатель по Украине. В то же время Ривненская, Полтавская, Хмельницкая, Запорожская, Одесская области и Севастополь уменьшили дебиторскую задолженность. В общей структуре дебиторской задолженности около 6 млрд грн составляют долги перед предприятиями коммунальной теплоэнергетики, более 3 млрд грн – долги перед предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства. При этом население задолжало за жилищно-коммунальные услуги 8,4 млрд грн, по льготам и субсидиям – 421,5 тыс. грн, долг местных бюджетов составляет более 0,5 млн грн.